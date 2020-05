¡Así felicitó hoy Kim kardashian a su hijo Psalm al cumplir un añito! No te pierdas el emotivo mensaje que la mamá más famosa del mundo envió a su pequeño, acompañado del video más simpático del bebé hasta el momento. ¡Te encantará! Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Qué ternura! El cuarto hijo de Kim Kardashian y Kanye West está de cumpleaños. Nos encantó el video elegido por su bellísima y célebre mamá para celebrar a Psalm, que es todo un muñeco, en un día tan especial como el que conmemora su primer año de vida. ¿Qué tal ese gesto de apoyar su cabecita en la mano? ¡Qué cosita más tierna! “¡Mi bebé Psalm cumple un añito hoy! Psalm, nuestra familia está plena gracias a ti y haces que todo sea perfecto. ¡Te amo tanto! Feliz cumpleaños, Psalm”, dijo muy cariñosa la más famosa influencer del mundo al benjamín de su casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las felicitaciones de fans y familiares no se hicieron esperar. Así le celebró su inteligente y famosa abuelita con estas fotos del recuerdo. “¡Feliz cumpleaños a nuestro pequeño y dulce Psalm! ¡Eres la guinda de nuestro pastel familiar, bebé precioso! Te amo muchísimo... Gracias por esa encantadora sonrisa que me regalas cada vez que te veo. Me haces el día. Mi corazón está tan lleno de amor por ti. Dios te bendiga, Psalmy”, escribió Kris Jenner evidentemente fascinada por el cariño que siente por el pequeñín. Su tía Kourtney Kardashian no quiso quedarse atrás y también compartió las más entrañables fotos con su sobrinito cuando estaba recién nacido entre sus brazos. “Feliz cumpleaños Psalm, un niño hermoso con una energía muy especial”, aseguró su tía. Su otra tía, Khloe Kardashian, tampoco quiso faltar a la cita, aunque también de lejos a causa de la cuarentena y esta vez desde sus stories, compartiendo fotos tan lindas como ésta del pequeño Psalm con su primita True. Image zoom IG Khloe Kardashian “¡Feliz cumpleaños a nuestro TuTus baby!” escribió la mamá de True bajo la foto.

