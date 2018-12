Kim Kardashian causa polémica por compartir en redes la rabieta de su hija North

Kim Kardashian cambia de look a menudo y esta vez tuvo el mejor equipo para hacer su maquillaje.

Se trata de su pequeña hija, North, de 5 años, y su sobrina Dream Kardashian, hija de su hermano Rob, quienes ayudaron a que la mami de tres probara y look hecho por ellas y lo compartió todo a través de sus historias en Instagram.

Su primogénita fue la encargada de manejar las guías de contorno que la estrella de Keeping Up with the Kardashians (E!) está promoviendo de su nuevo kit de maquillaje, KKW Beauty “Glam Bible”.

El dúo comenzó el “tutorial” aplicando la base líquida, que accidentalmente se regó en la alfombra de Kris Jenner en la nueva casa de Palm Springs para el padre, lo que provocó el pánico de Kim.

“¡Eh, mi mamá nos matará!”, dice la socialité, mientras limpia la botella con un pañuelo. “¡Realmente tenemos que limpiar esto o Lovey [el apodo de Jenner para la abuela] nos matará! ¡Ay!”. Kim luego respira cuando la base se embarra aún más en la alfombra después de frotarla con el pañuelo.

A partir de ahí, la niña dibuja con un delineador negro, pero en lugar de usarlo en los ojos de Kim, North escribe cuidadosamente “KKW” en la mejilla de su madre. Luego, la pequeña fashionista comienza una pataleta después de que Kim se movió accidentalmente, causando que la “W” se manche en su nariz.

“Me moví, lo siento, ¡me mudé!”, dijo Kim sobre North llorando histéricamente en el suelo. “¡No sabía que esto causaría un gran problema! ¡Mis maquilladores usualmente no actúan de esta manera!”, replicó en el video.

Después de que North se reagrupa después del percance de maquillaje, ella comienza a trabajar en la sombra de ojos negra de su madre. No mucho después de comenzar, North decide que no está contenta con su trabajo y se reinicia.

Su producto final presenta a Kim con tres pecas negras en cada mejilla, delineador de labios y una sombra de ojos negra muy dramática.

Kim tiende a compartir momentos como este con a través de sus redes sociales, y si bien fue criticada por publicar la pataleta de su hija, ella prefiere que darle entrada a sus seguidores de esta manera.