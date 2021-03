Close

¡Kim Kardashian anuncia que la familia crece! En medio de su polémico divorcio con Kanye West, la empresaria impactó con esta sorprendente noticia. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pese a la marabunta de emociones en la que ha de sentirse la bellísima influencer y empresaria Kim Kardashian, la mamá de North West no ha cerrado su corazón mientras atraviesa su difícil divorcio del papá de sus hijos, la leyenda de la música Kanye West. Así lo anunció hoy Kim en sus redes y no puedes ni imaginar quien fue el personaje que, aunque al principio no le convenció mucho, poco a poco se ha ido labrando un lugar en su corazón: la nueva mascota exótica de su hija mayor, un lagarto amarillo o dragón barbudo, que sin duda va a dar mucho que hablar en los próximos días. Pero lo mejor no es la bella estampa de este animalito o el vínculo afectivo que su pequeña ha desarrollado con la original mascota… ¡Lo imperdible es que ya tiene un vestuario personalizado de la marca de la empresaria, Skims! Image zoom Credit: IG Kim Kardashian SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lo anunció la mamá de North en sus redes: "¡Te presentamos al nuevo miembro de nuestra familia! Speed. No entraba en mis planes que Speed me gustara, pero se ha ganado poco a poco un lugar en mi corazón", confesó. Image zoom Credit: IG Kim Kardashian "En realidad, pertenecía a mi amiga Allison y desde que nos quedamos con Speed para cuidarle una semana, ¡ya nunca se fue y lleva meses con nosotros!", escribió divertida. Image zoom Credit: IG Kim Kardashian "Le hemos hecho un cambio de look a medida, con la línea Skims Cozy y lleva hasta la joya de Lil Uzi, aunque la piedra la lleva desde hace meses, North sabe siempre lo que está de moda", comentó con simpatía. Image zoom Credit: IG Kim Kardashian "¡North y su dragón barbudo van juntos a todos lados! ¡Qué lindos!", finalizó. Veremos ahora qué tienen que decir los defensores de los animales. ¡Nunca llueve a gusto de todos!

