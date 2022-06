Kim Kardashian es la mamá más fashion ¡y estas imágenes lo demuestran! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group ¡A Kim Kardashian nadie la agarra desprevenida! Ya sea en un partido de fútbol o montando un carrousel con sus hijitos, la diva de la telerrealidad acude a cada cita llevando el último grito de la moda y los looks más increíbles, ¡aquí la prueba! Empezar galería Con Saint y Psalm Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La mamá todoterreno acaba de visitar Nueva York para presentarse en el show de Jimmy Fallon y lo hizo con este sexy traje ultraentallado y acompañada de sus dos varoncitos: Psalm (izq.) y Saint West, que no cantaban malas rancheras con sus increíbles looks. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Siempre a la moda Kim Kardashian Prácticamente desde que nació su primera hija North, la ex de Kanye West demostró que ni los embarazos ni la vida ajetreada harían que dejara su estilazo del lado. Aquí la prueba, con esta foto que tuiteó hace años cuando nació su hija Chicago, luciendo un sexy vestido largo. 2 de 6 Ver Todo ¡Oh, lalá! Kim Kardashian, North West Credit: The Grosby Group Y qué decir de su complicidad con su hija North, a quien le ha contagiado su amor por la moda y con quien la vemos seguido combinando looks impactantes, como vemos aquí en París. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Un paseo Kim Kardashian con su hija North Credit: The Grosby Group Madre e hija impactantes en atuendos monocromáticos para dar un paseo en carrousel. El de Kim era de látex ¡wow! 4 de 6 Ver Todo El centro de las miradas Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Otro look espectacular en rojo tomate de la diva, aquí con Saint (izq.) y Psalm , ¡y ojo a sus taconazos! 5 de 6 Ver Todo Playdate Khloe Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Kim con pantalones rasgados y bolso metálico acudiendo a un recital con su hijita Chicago. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian es la mamá más fashion ¡y estas imágenes lo demuestran!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.