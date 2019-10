Kim Kardashian bautiza a sus hijos en Armenia By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Al igual que su hermana mayor North West, Pslam, Chicago y Saint viajaron a Armenia para ser bautizados de acuerdo a los ritos de la iglesia cristiana del país caucásico del que son originarios los Kardashian. Empezar galería El bautizo Image zoom © 2019 Splash News/The Grosby Group Kim Kardashian y todo su cortejo están en Armenia para bautizar a Psalm, Chicago y Saint West. Advertisement Advertisement Todos juntos Image zoom © 2019 Splash News/The Grosby Group Su hermana mayor, Kourtney Kardashian, y sus hijos también están con ellos en el país caucásico. ¿Por qué Armenia? Image zoom © 2019 Splash News/The Grosby Group La familia de su difunto padre Robert Kardashian es originaria de Armenia. Advertisement North West Image zoom Backgrid/The Grosby Group La mayor de los niños de Kim fue bautizada hace unos años. Su tía Khloé Kardashian es su madrina. Saint West Image zoom x17/The Grosby Group El niño de 3 años es el primer hijo de Kim Kardashian y Kanye West. Chicago West Image zoom Instagram/Kim Kardashian West La niña de 1 año es su segunda hija. La tuvieron a través de la gestación subrogada. Advertisement Advertisement Advertisement Psalm West Image zoom © 2019 Splash News/The Grosby Group El más joven de los niños de los West-Kardashian también llegó a través de un vientre de alquiler. Un tributo Image zoom Hayk BaghdasaryanTASS via Getty Images Las hermanas visitaron junto a los hijos de Kourtney Mason y Penélope el monumento en Yerevan, la capital del país, que recuerda a las víctimas del genocidio que sufrió el pueblo armenio a manos del Imperio Otomano durante la I Guerra Mundial. Khloé Kardashian y True Thompson Image zoom IG/Khloé Kardashian Madre e hija no viajaron con la familia en esta ocasión. Advertisement Advertisement Advertisement También ausente Image zoom Backgrid UK/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Kylie Jenner y Stormi Webster tampoco están en Armenia. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

