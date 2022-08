¡Khloé Kardashian y Tristan Thomson dan la bienvenida a su segundo hijo! La expareja, separada desde enero, por fin confirmó la buena nueva y también dio a conocer el sexo de su nuevo bebé, engendrado por vía de subrogación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡El segundo bebé de Tristan Thompson y Khloé Kardashian llegó! Así lo confirmó nuestra revista hermana PEOPLE. Un representante de la empresa de la feliz mamá, Good American, ha compartido con la publicación que la expareja, la cual rompió en enero, ha dado la bienvenida a su bebé por medio de la vía subrogada. Y también han confirmado una de las noticias más esperadas por los seguidores de ambos, ¡el sexo del hermanito de True Thomson! Khloé Kardashian y Tristan Thompson Khloé Kardashian y Tristan Thompson | Credit: (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Klutch Sports Group) ¡Ha sido un niño! Los que fueran pareja esperaban poder vivir esta paternidad en familia y unión, pero su ruptura a causa de la infidelidad del jugador de la NBA, tiró todo por la borda. La dificultad de concebir de Khloé hizo que recurrieran a esta vía para poder cumplir el sueño de convertirse en papás de nuevo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y así ha sido, esta vez por separado. Ambos mantienen la cordialidad por su hija y por el cariño que les une después 6 años de relación. Tristan y Khloé comenzaron a salir en el 2016 y en 2018 llegó su hija. En 2021 protagonizarían una sonada ruptura que acabó en reconciliación, pero por poco tiempo. A finales de año se destapó el escándalo del engaño del deportista con otra mujer, quien también quedó embarazada. Aunque separados en lo sentimental, ambos están felices del crecimiento de la familia, la cual sigue siendo su máxima prioridad.

