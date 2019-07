¡Khloé Kardashian no se queda callada y pone en su lugar a quienes la critican como mamá!

¡Sin pelos en la lengua! Así fue la fuerte respuesta de Khloé Kardashian a todos aquellos que la critican por tener sus uñas largas ahora que es mamá, ya que al parecer, para muchos de sus fans les resulta “imposible” que la estrella de las redes pueda cuidar a su hija True de una manera adecuada con su afamado estilo de uñas.

Los comentarios al respecto que han dejado a la hermana menor de Kim y Kourtney Kardashian no le han pasado desapercibidos, ya que en una reciente aparición en las plataformas digitales de la revista Vogue, Khloé le envió un diciente mensajito a todos aquellos que la han criticado.

“Siempre he tenido uñas largas. Las he tenido largas por 100 años. Soy el tipo de chica que lleva uñas largas … todos me han dicho: ‘cuando tienes un bebé debes tener las uñas cortas. Es asqueroso. No puedes cuidar a tu bebé’”, comentó. “¡Si me puedo limpiar mi trasero, también puedo limpiar el de mi bebé! … De hecho, puedo ver su (trasero) así que es mucho más fácil”, agregó.

No es la primera vez que la creadora de la firma Good American le responde de manera tajante a quienes critican su labor de mamá. Hace tan solo algunos días, un usuario de Instagram dejó un agrio mensaje para Khloé luego de que ella colgara una fotito de su bebé en un auto de juguete.

“Genial, otra Kardashian en un Bentley. Ustedes son inconscientes en cómo gastan su dinero de una forma excesiva y que está fuera de este mundo. Amo la historia de su familia, pero no puedo tolerar la forma en que gastan su dinero en materialismo sin sentido. Es triste”, comentó el seguidor.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Lo que jamás esperó el autor del mensaje es que la misma estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians se tomara el tiempo para responderle y ponerlo en su lugar. “¿Sabes que no es un Bentley de verdad? Es un juguete. No hay razón para estar triste por un carro de juguete para un bebé. De cualquier forma, siento que te sientas de esa forma. ¡Ten un lindo fin de semana! ¡Enfócate en cosas que te hagan feliz! Sonríe”.