¿Por qué Khloé Kardashian no bautizó a True? Khloé Kardashian tuvo que responder a quienes la cuestionarion sobre su decisión de no bautizar a su hija True cuando su famiia estuvo de visita en Armenia. Las hermanas Kardashian dieron muchísimo de qué hablar durante su más reciente viaje a su tierra ancestral de Armenia. Además de visitar lugares históricos y recordar sus raíces, las doñas encabezaron un momento solemne: el bautizo de sus hijos bajo el rito de la Iglesia Apostólica Armenia. En impactantes fotos aparecían Kim Kardashian con sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm y su hermana Kourtney con sus adorados Reign, Penélope y Mason Disick en la catedral de Etchmiadzin Cathedral, ubicada en Vagharshapat y que se conoce como "El Vaticano" de los armenios. Conspicuamente, su hermana Khloé y su hija True Thompson estuvieron ausentes de tan solemne momento y ahora Khloé ha tenido que salir a explicar porqué no bautizó a la hija que tuvo con Tristan Thompson. "Sentí como que ella era demasiado joven" para ese viaje, aseguró tajante la estrella de telerralidad de 35 años al aparecer con sus dos hermanas en el show The Real. "Definitivamente quiero bautizarla, lo que pasa es que no sé cuándo [lo haré]", continuó ante las miradas de las anfitrionas y de sus hermanas fijas en ella. "Quiero que sea el momento justo y el lugar adecuado". En sus declaraciones se nota la diferencia de criterios: Mientras ella no quiso llevar a su hija de 18 meses hasta la lejana Armenia, Kim no tuvo reparos en llevar a sus cuatro hijos, incluyendo a Psalm y a Chicago, de solo 5 y 20 meses, respectivamente. Las declaraciones surgen en un momento en que la religión cobra cada vez más fuerza en el clan Kardashian por los servicios dominicales que Kanye West, marido de Kim y madre de sus hijos, ha ofrecido desde hace meses en California. El rapero se ha metido tanto en el tema que incluso ha llevado sus servicios a Nueva York y ha recibido visitantes famosos, como David Letterman -con quien grabó un especial para Netflix- y Brad Pitt.

