Khloé Kardashian conmueve al mundo con fotos jamás vistas de su hijo en su cumpleaños "Es idéntico a tu papá". El hijo de Khloé Kardashian es la reencarnación de su abuelo, y estas fotos lo demuestran. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir khloe kardashian hijo tatum cumpleanos Credit: Khloe Kardashian IG Una mirada tierna al nuevo miembro de la familia Kardashian En un emotivo gesto que ha conmovido a sus seguidores en redes sociales, Khloé Kardashian compartió una serie de adorables fotografías de su hijo Tatum con motivo de su primer cumpleaños. El pequeño, quien nació a finales del año pasado a través de un vientre subrogado con su padre, el jugador de la NBA Tristan Thompson, ha permanecido en el anonimato durante gran parte de su corta vida. A pesar de que la empresaria de 39 años tenía previsto dar a conocer el nombre de su hijo durante la tercera temporada de la serie The Kardashians (Hulu), decidió compartir esta emocionante noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. En una dulce instantánea, Khloé sostiene amorosamente a Tatum mientras este dirige su mirada curiosa hacia otro lado de la cámara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un vínculo especial La estrella de telerrealidad también aprovechó la oportunidad para expresar sus sentimientos hacia su hija mayor, True, quien recientemente cumplió cinco años. En un emotivo mensaje, la orgullosa madre describió cómo la maternidad la ha colmado de alegría y gratitud. Su devoción hacia sus hijos se hizo evidente, ya que los describió como "el latido de mi corazón y mi felicidad, mi vida entera". Khloe Kardashian y True Credit: Instagram/@khloekardashian Un camino de desafíos La vida de Khloé ha estado llena de altibajos, y este último año no fue la excepción. La estadounidense confesó que conectarse con su hijo en los primeros meses después de su nacimiento fue un desafío, pero el tiempo y el amor han construido un vínculo inquebrantable entre ellos. Este primer año de Tatum ha sido una travesía de amor, aprendizaje y crecimiento tanto para él como para su madre. Los seguidores de la familia Kardashian se han quedado impresionados con la apariencia de Tatum. Muchos han señalado cómo heredó la belleza y los rasgos de su abuelo y tío, el icónico Robert Kardashian. Las fotografías han suscitado una avalancha de comentarios halagadores que resaltan la sorprendente similitud entre el pequeño y los miembros más célebres de su familia. ¡Feliz cumpleaños, Tatum!

