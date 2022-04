Khloé Kardashian organiza una fiesta con temática de gatitos por el cumpleaños de su hija True Thompson Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería cumpleanos fiesta true thompson hija khloe kardashian Credit: Khloe Kardashian IG ¿Habías visto una decoración así de bonita? Empezar galería ¡Feliz cumpleaños True! fiesta cumpleanos hija khloe kardashian true thompson gatos Credit: Khloe Kardashian IG Khloé Kardashian celebró el cumpleaños numero 4 de su hija True Thompson con una increíble fiesta con temática de gatitos. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Pequeños detalles fiesta cumpleanos hija khloe kardashian true thompson gatos Credit: Khloe Kardashian IG Hubieron muchas golosinas y regalitos en forma de mininos. 2 de 12 Ver Todo Caritas pintadas fiesta cumpleanos hija khloe kardashian true thompson gatos Credit: Khloe Kardashian IG Durante la velada también hubo una artista que pintaba el rostro de grandes y pequeños. 3 de 12 Ver Todo Anuncio ¡Hermosa! fiesta cumpleanos hija khloe kardashian true thompson gatos Credit: Khloe Kardashian IG ¡Así quedó el rostro de la pequeña True! ¡divina! 4 de 12 Ver Todo Pastel de ensueño fiesta cumpleanos hija khloe kardashian true thompson gatos Credit: Khloe Kardashian IG El colorido pastel de cumpleaños tenía tres pisos y estuvo decorado con arco iris, estrellas y lunas. 5 de 12 Ver Todo Tonos pasteles fiesta cumpleanos hija khloe kardashian true thompson gatos Credit: Khloe Kardashian IG Los colores pasteles estuvieron presentes en toda la decoración, desde los globos hasta los flotadores en la piscina. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio A nadar fiesta cumpleanos hija khloe kardashian true thompson gatos Credit: Khloe Kardashian IG La cumpleañera aprovechó las altas temperaturas para ponerse un traje de baño en tonos pasteles y nadar un poco. 7 de 12 Ver Todo Muchos dulces fiesta cumpleanos hija khloe kardashian true thompson gatos Credit: Kriss Jenner IG La mamá de las Kardashian publicó esta foto que muestra algunas de las golosinas que se sirvieron en la fiesta infantil. 8 de 12 Ver Todo En familia fiesta cumpleanos hija khloe kardashian true thompson gatos Credit: Khloe Kardashian IG Los primos de True tampoco se perdieron la celebración. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pura ternura fiesta cumpleanos hija khloe kardashian true thompson gatos Credit: Khloe Kardashian IG ¡Hasta hubieron gatos de verdad en la velada! 10 de 12 Ver Todo Casa para gatos fiesta cumpleanos hija khloe kardashian true thompson gatos Credit: Kriss Jenner IG Khloé pensó en todos los detalles. ¡Hasta había una estación en la que se podía 'construir una casa para los gatos! 11 de 12 Ver Todo Pura felicidad fiesta cumpleanos hija khloe kardashian true thompson gatos Credit: Khloe Kardashian IG ¡Feliz cumpleaños True! 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Khloé Kardashian organiza una fiesta con temática de gatitos por el cumpleaños de su hija True Thompson

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.