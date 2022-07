¡Khloé Kardashian espera su segundo hijo! "True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre" Un representante de la feliz mamá así lo confirmó a la revista PEOPLE asegurando que está "inmensamente agradecida". ¿Y quién es el papá? También lo dio a conocer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre ha dejado claro que quería tener más hijos para darle así hermanitos a su hija True. Dicho y hecho. A través de un representante, Khloé Kardashian ha confirmado a la revista PEOPLE que está a la espera de su segundo hijo. "Confirmamos que True tendrá un hermano que fue concebido en Noviembre," informó la persona allegada a la feliz mamá. A través de este medio también confirmó que se trata de una gestación subrogada y agradeció a la persona que trae a su bebé en camino. "Les pediríamos amabilidad y privacidad para que Khloé pueda centrarse en su familia", continúa la declaración oficial por parte de la empresaria. La pregunta del millón es, si ya no está con Tristan Thompson, quien además espera un hijo de otra mujer, ¿quién es el papá de su bebé en camino? Las dudas también quedaron clarificadas. Khloé Kardashian Khloé Kardashian | Credit: (Photo by RB/Bauer-Griffin/GC Images) La representante fue quien dio a conocer que el hijo que espera es de su expareja, Tristan, con quien, a pesar de ser el padre, no mantiene relación romántica de pareja. "Khloé y Tristan no han regresado ni han hablado desde Diciembre otra cosa que no sean asuntos parentales", expresó otra fuente allegada a la revista PEOPLE. La misma fuente aseguró que "el hijo fue concebido vía subrogada antes de que Khloé y el público supiese que Tristan estaba teniendo otro hijo con alguien más en Diciembre", informan. Tristan, Khloe y su hija Credit: TRISTAN THOMPSON/INSTAGRAM Su relación se terminó oficialmente en enero cuando el escándalo vio la luz. Sin embargo, la máxima prioridad en estos momentos es su familia y que en ella reine la estabilidad por encima de todo. Khloé siguió los pasos de su hermana Kim Kardashian quien tuvo dos hijos por la vía de subrogación, algo de lo que Kim reveló en su momento haber tenido "la mejor experiencia" al tener a sus hijos por este medio. La feliz mamá, pronto de dos, disfruta de unos días de vacaciones en el paraíso con su hermana Kim Kardashian y sus sobrinos, donde ha presumido bikinazo y la nueva versión de su cuerpo, más en forma y delgado que nunca.

