¡Katy Perry anuncia que está embarazada de su primer hijo con Orlando Bloom! La cantante hizo el feliz anuncio de su estado de buena esperanza a través de su último video musical "Never Worn White". By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ella es original hasta para comunicar que está embarazada. Katy Perry ha hecho el feliz anuncio de que se convertirá en mamá por primera vez de la forma más curiosa posible. A través de sus redes y con motivo de su nuevo video musical “Never Worn White”, la cantante hacía pública la noticia. Vestida de blanco y con un traje que deja entrever su incipiente barriguita, la prometida de Orlando Bloom aseguró sentirse aliviada de poder, por fin, mostrar su curva de la felicidad. “Dios mío, por fin no tendré que meter estómago ni llevar bolsos enormes”, dijo entre bromas a sus fans de Twitter sobre estas semanas en las que trató de ocultar la buena nueva. De esta curiosa manera, Katy estrenaba su nuevo temazo y video en Youtube, el cual en apenas unas horas ha superado con creces los dos mililones de visualizaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La canción, una romántica balada, hace referencia a su próxima boda y a lo entrañable que será vestirse por fin de blanco, decir “Sí, acepto” y bailar con el gran amor de su vida. La feliz pareja se comprometió el Día de los Enamorados del año pasado y así nos lo hicieron saber en sus redes sociales. Para ambos es su segundo matrimonio. Katy, de 34 años, estuvo casada con el comediante Russell Brand del 2010 al 2012. Por su parte, Bloom, de 42, lo estuvo con la modelo Miranda Kerr, de la que tiene un hijo, Flynn. Los enamorados vuelven a pasar por la vicaría deseando que esta vez sea la definitiva. ¡Felicidades! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Katy Perry anuncia que está embarazada de su primer hijo con Orlando Bloom!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.