Kate y William: ¡Así encaran las peleas de los principitos! Después de entregar un premio a una joven activista por la igualdad de género en el mundo del fútbol, William le confesó que George pelea porque su hermana Charlotte se mantenga en la portería porque "él es mejor", dice el pequeño príncipito. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print “El príncipe William quiere que el pequeño George trate de igual a igual a su hermana Charlotte y sin distinciones al jugar al fútbol en el jardín”, afirma una joven activista que promueve la igualdad de género en ese deporte durante una visita que realizó al palacio de Kensington durante la entrega de premios de la organización benéfica Diana Award. Image zoom Getty Images Olivia Hancock, quien tiene catorce años, asegura que William le contó que el príncipe George trata de que su hermana siempre se ponga en la portería porque él juega mejor. Según su papá, él siempre le dice: “Charlotte puede jugar tan bien como tú si le das la oportunidad”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom La joven se puso muy contenta al entender que el príncipe ya está haciendo algo por la igualdad sin salir de casa. “Está desde ya haciendo algo por la igualdad en este deporte”. Image zoom Getty Images La joven afirma que el príncipe fue realmente encantador: “Tiene los pies en la tierra y se tomó todo el tiempo necesario con cada uno de los asistentes a la recepción para preguntarnos qué hacíamos y que pudiéramos contarle nuestra historia. Nos escuchó a todos y se mostraba realmente interesado. También dijo que su mamá estaría muy orgullosa de todos nosotros”. Image zoom Tim Graham / Getty Images Olivia, recibió un premio de la organización benéfica Diana Award con motivo de su amor por el fútbol y la lucha contra el machismo en ese deporte. “Quiero que a las mujeres nos traten en el juego de igual a igual”. Image zoom Twitter/Kensington Royal El momento más simpático fue cuando William le dijo a Olivia que “estaría bien que hiciéramos un concurso de regateo frente a la pelota”, a lo que ella contestó: “Ahora no puedo porque llevo tacones”. “Entonces tienes que venir a enseñar a jugar a mis hijos algún día…”, aseveró él. Image zoom Kensington Palace/Instagram “La princesa Diana fue una gran inspiración para todos”, dijo Oliva recordando a la tristemente fallecida princesa de Gales. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Kate y William: ¡Así encaran las peleas de los principitos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.