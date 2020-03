¡Hijos de Kate Middleton aplauden sanitarios de coronavirus! En un simpatiquísimo video que hoy compartieron los duques de Cambridge se pueden ver a los pequeños príncipes George, Charlotte y Louis felizmente aplaudiendo para celebrar la lucha de los equipos sanitarios contra el coronavirus By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unas semanas Sonia Belforte, mujer argentina residente en Italia, ingenió una manera de agradecer a los equipos sanitarios el esfuerzo sobrehumano que realizan en los hospitales para salvar a las personas enfermas de coronavirus y, pese al aislamiento, organizó una quedada en los balcones con sus vecinos para aplaudirles. Pronto su genial idea se hizo viral, recorrió las ciudades de Italia, después las de España y ahora… ¡Los miembros de la realeza también copian su precioso gesto! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un simpatiquísimo video que hoy compartieron los duques de Cambridge se pueden ver a los pequeños príncipes George, Charlotte y Louis felizmente aplaudiendo. Kate Middleton y el príncipe William quisieron así reconocer el trabajo de “Médicos, enfermeras, cuidadores, doctores, farmacéuticos, voluntarios y a todos las personas del Servicio Nacional de Salud que trabajan sin descanso para ayudar a los enfermos de coronavirus, ¡gracias!” escribieron bajo el encantador clip de sus hijos aplaudiendo. Nos llama la atención cuánto creció el chiquitín de la familia, Louis, al que habíamos visto muy poco hasta ahora. El benjamín se fija bien en cómo aplauden sus hermanos mayores para asegurarse de que lo está haciendo bien, aunque es el primero que se cansa y abandona, algo que provoca la risa espontánea de su hermana Charlotte. Image zoom Cabe recordar que su abuelito, el príncipe Charles, se encuentra aislado en Escocia y dio positivo de coronavirus. También quisieron participar con sus aplausos los condes de Wessex y más allá de sus fronteras, otros miembros de la realeza están repitiendo lo que se ha convertido en una costumbre en los países europeos afectados por el Covid-19: los reyes de Holanda también salieron al balcón acompañados de sus hijas a aplaudir a los equipos médicos de su país. Advertisement

