Kate Middleton celebró Día de las Madres con fotos de sus hijos nunca antes vistas Este domingo 19 de marzo, se celebra en Reino Unido el Día de las Madres, ante ello, la princesa de Wales, Kate Middleton, se mostró con sus tres hijos como nunca antes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cada año, se celebró en Reino Unido el tradicional Domingo de las Madres, que ahora se está llevando a cabo este 19 de marzo de 2023. Ante ello, Kate Middleton decidió dar a conocer algunas fotografías inéditas donde comparte momentos especiales con sus tres hijos, príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. "Feliz Día de la Madre de nuestra familia a la tuya", escribió Middleton para acompañar las imágenes, capuradas `pr el fotógrafo Matt Porteous, que dio a conocer en la cuenta conjunta de Instagram que comparte con su marido William. En una de las instantáneas se puede apreciar a la princesa de Wales con sus tres niños sentados en la rama de un árbol, todos muestran una gran sonrisa en rostro. La esposa del príncipe William porta una camisa blanca, jeans azules y tenis blancos. El menor de sus hijos, Louis, tiene una playera a rayas blancas y negras, unos pantalones cortos en tono azul, tenis y calcetines negros. Por su parte, George viste una camiseta polo azul y pantalones cortos y tenis negros. Finalmente, Charlotte luce un vestido tipo jersey de mezclilla con tenis negros. Kate Middleton Credit: Pool/Samir Hussein/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otra foto, se aprecia a Kate sosteniendo, en sus brazos, al más pequeño de sus hijos, mientras lo ve con el rostro sonriente. Los cibernautas reaccionaron a esta publicación con diversos mensajes. "Feliz Día de la Madre a nuestra adorable princesa, una maravillosa mamá para el príncipe George, la princesa Charlotte y el bebé príncipe Louis"; "Es bueno ver a los niños siendo niños, vestidos con ropa de todos los días"; "Feliz Día de la Madre para ti, Catherine. Es muy claro ver a través de las imágenes lo maravillosa y cariñosa que eres como mamá; que tengas un día increíble", y "¡Qué familia tan bonita! ¡Ustedes son tan afortunados de tenerse el uno al otro! ¡Feliz Día de la Madre para ti querida princesa y para tus increíbles hijos!", fueron algunos comentarios. La princesa Kate Middleton parece estar disfrutando de este día tan especial en familia.

