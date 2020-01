¡Kate Middleton confiesa que se sintió sola al nacer su primer bebé! La duquesa de Cambridge sigue los pasos de Meghan Markle y asegura ahora que se sintió sola al convertirse en mamá primeriza. Te contamos los detalles. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Al nacer el príncipe George, los duques de Cambridge vivían en Gales porque el príncipe William era piloto de la RAF (Royal Air Force) lo que le mantenía a veces lejos de casa o en turnos de noche. Kate Middleton, quien era entonces mamá primeriza, afirmó que se sintió “lejos de todo y todos” en Anglesey, durante una reciente visita a un centro de menores en Cardiff. Image zoom “Es bonito estar aquí de regreso”, dijo la duquesa de Cambridge durante el evento. “Se lo estaba contando a algunas de las mamás. George acababa de nacer y William todavía trabajaba como piloto de búsqueda y rescate. Vinimos aquí y yo tenía un bebecito diminuto en medio de Anglesey. Estaba tan aislada y lejos de todo… No tenía a nadie de mi familia cerca y el hacía turnos de noche. ¡Ojalá hubiera tenido cerca un centro como este en aquel entonces!” exclamó la esposa del príncipe William, revelando este momento vulnerable de su vida, hasta ahora desconocido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom ¿Serán estas declaraciones una influencia de su cuñada, Meghan Markle? Ella habló primero acerca de las dificultades a las que se había enfrentado como mamá primeriza en el polémico documental que desató todos los sucesos que culminaron la semana pasada en el Megxit. Image zoom A raíz del acoso mediático al que se vio sometida alrededor de su embarazo tras su boda, estas fueron las palabras de la duquesa de Sussex, dirigidas al periodista Tom Bradby: “Todas las mujeres y más aún durante el embarazo, nos sentimos muy vulnerables. Fue un reto para mí, en especial al nacer mi primer bebé”. Image zoom También aseguró, antes de que los ojos se le llenaran de lágrimas: “Como mujer, es demasiado. Si añades que eres mamá primeriza y te acabas de casar… Gracias por preguntar, nadie me había preguntado cómo estoy”, dijo Meghan Markle en un clip que dio la vuelta al mundo y recordó demasiado a la princesa de Gales. Advertisement

