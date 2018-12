Kat Von D revela que le dió leche de una extraña a su hijo recién nacido

Convertirse en madre no es cosa fácil. Ya seas rica y famosa o una simple mortal, la llegada de un bebé siempre llega cargada de retos. Y justamente esto es lo que le está sucediendo a Kat Von D con su recién nacido, Leafar Von D Reyes.

Este miércoles la cantante y empresaria de belleza confesó por medio de sus redes que está teniendo problemas para amamantar y que por ello ha tenido que recurrir a una extraña para que le done leche para su alimentar a su bebé.

“Durante los primeros dos días de vida de Leafar sus niveles de azúcar estaban sumamente bajos y a pesar de que estoy sumamente comprometida con darle leche que sea estrictamente de mi seno mi leche no salía”, confesó Von D en Instagram.

“El pediatra sugirió que preguntara por ahí si alguno de mis amigos tenía leche que me pudieran donar porque si no tendría que considerar el alimentarlo con [leche] de fórmula, algo que personalmente no quería hacer”, explicó la diva de 36 años al compartir una foto de su bebé junto a su seno y envuelto en frazadas negras.

Von D asegura que pidió ayuda de su partera para encontrar a alguien que puderia donarle la leche materna. Pero ojo, la candidata ideal tenía que ser estrictamente vegana y consumir una dieta basada solo en el consumo de plantas y legumbres, similar a la de Von D.

Al final, gracias al poder de las redes sociales, Von D entró en contacto con Morgan Campbell, la buena samaritana que le donó la leche para su pequeño. “Aún sin conocerme, sin hacer preguntas se ofreció y nos donó unas cuantas onzas en medio de la noche”, aseguró la feliz mamá. “Sobra decir que los niveles [de azúcar] de Leafar aumentaron y que ahora ya estamos felices y tomando del pecho en casita”.

La noticia aparece solo un día después de que la multitatuada diva incendiara las redes al presentar a su bebé vestido de negro de pies a cabeza al lado de su padre, el músico Leafar Seyer. En la foto el bebito de solo días de nacido aparece en brazos de su padre y junto a un elegante cochecito, todos cubiertos con ropas negro azabache.