¡Tercera hija para Karyme Lozano! ¡La actriz adopta de nuevo! La actriz mexicana, que tiene una hija de diecinueve años, acaba de adoptar un varón, Mateo, y hoy da la bienvenida a su pequeña Ana Lucía formalmente. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace ya casi un año que la actriz mexicana Karyme Lozano anunció en sus redes que estaba muy feliz de haber emprendido la aventura del foster care: “¡Una bendición enorme tener a estos bebés en nuestras vidas! ¡Abran su corazón y sus casas para estos niños que lo necesitan y que traerán tanta bendición y felicidad a sus vidas!”, aseguraba esta feliz mamá sin mostrar todavía las caritas de los bebés. Después de unos meses, el pasado febrero Karyme logró llevar a cabo por fin la adopción formal del varón, Mateo. Convertida en mamá de nuevo y con su sueño cumplido, la actriz se veía radiante y feliz: “Bienvenido amor de mi vida, mi pequeñito… ¡Mateo! ¡Una bendición del cielo! ¡Ahora si ya formalmente! En la corte”. El día de hoy Karyme Lozano compartió feliz la buena nueva de la adopción formalizada de la niña: “Te amamos Ana Lucía. Eres una enorme bendición en nuestras vidas”. Con estas bellas palabras la actriz compartía este video con estas tiernas imágenes familiares. En ellas pueden verse familiares y amigos celebrando el proceso formal de adopción final de la pequeña para darle la bienvenida. Antes de convertirse de nuevo en mamá con estos dos pequeños, la actriz ya era mamá de Ángela, una jovencita guapísima de 19 años que ya está en la universidad y sin duda estará más que feliz de tener dos nuevos hermanitos esperándole en casa a su llegada. Karyme Lozano y Michael Joseph Domingo se casaron en una romántica ceremonia junto a la playa en febrero de 2012 en Cancún, Quintana Roo. Desde entonces la pareja ha formado una sólida familia. Karyme sigue trabajando y encuentra el tiempo para continuar con su carrera artística en proyectos independientes acordes a sus valores y compatibles con sus labores de mamá. ¡Muchas felicidades por todos tus logros! Advertisement EDIT POST

