¡Karyme comparte nuevo video de fiesta bienvenida a su hijo adoptado! Para celebrar sus cien mil seguidores en redes, la actriz mexicana Karyme Lozano regaló a sus seguidores un par de videos inéditos de la fiesta de llegada de su hijo Mateo a casa al formalizar su adopción. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo de haber alcanzado en sus redes los cien mil seguidores, la actriz mexicana Karyme Lozano compartió un par de videos inéditos del cariñoso recibimiento que le dieron en su casa como bienvenida a su hijo Mateo cuando le adoptaron de bebé. Junto a su esposo Michel y su hija Angela, quien está ya en la universidad, la familia se encuentra más que feliz con sus dos nuevos miembros, los pequeños Mateo y Anita, que llegaron a colmar de felicidad su hogar de Los Ángeles, California. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, no solo el éxito personal le sonríe en la vida, ¡también el profesional! La última cinta de Karyme Lozano, Corazón Ardiente, es ya un gran éxito en los cines de España, en donde se encuentra entre las diez películas más vistas en las salas esta semana. Corazón Ardiente se estrenará también en México el próximo 19 de marzo. – Karyme, ¡ya van creciendo los nenes! ¿Cómo estás viviendo la experiencia de la adopción? – La experiencia de la adopción es algo maravilloso. Tu corazón se llena de amor. Estamos encantados, Michael y yo, y Ángela, claro, como hermana mayor. Es una dicha enorme. Cuando nos dicen que qué bendición para Mateo y Anita que les hayan adoptado, siempre contesto que en realidad ellos son la bendición para nosotros. – Si hay papás leyendo esto y pensando en adoptar… ¿Lo recomendarías? – Es algo que recomiendo muchísimo porque hace mucha falta ahí afuera. Sobre todo, con los pasos que yo seguí: Foster to Adopt, que consiste en proveer a los niños con un hogar temporal con posibilidad de adoptarles más adelante . Tuvimos la suerte que nuestros hijos, Mateo y Anita, eran hermanos y pudieron quedarse con nosotros y ser adoptados meses después oficialmente. Definitivamente, si alguien está pensando en hacerlo, ¡que no lo piense tanto y que lo haga! –exclama convencida. Image zoom – Y siempre está la posibilidad de brindarles un hogar de forma temporal… – Sí. Las familias que quizá no se atrevan a dar el gran paso de adoptar pero quieran ayudar, tienen la posibilidad de ofrecer un hogar temporal a muchos niños que lo necesitan. Hay tantos allá afuera que necesitan hogares estables y qué gran regalo poder ofrecerlo, aunque sea durante un periodo determinado de sus vidas, es una semilla que seguro les servirá más adelante cuando crezcan. – Además de tus nenes, ¿viviste la experiencia de casa temporal para otros niños en necesidad de un foster home? – Sí, tuvimos en casa a una niña de catorce años con su bebé de nueve meses. Sólo estuvo con nosotros un mes y medio. Al marcharse, nos dijo que se iba renovada, con esperanza, que creía en su futuro y que soñaba con ser algún día abogada. Radicalmente le cambió la vida. Obvio, no es mérito nuestro, pero ser un instrumento de Dios para ayudar a los demás en momentos tan vulnerables de la vida, es algo muy bonito. Advertisement

