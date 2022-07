Karina Banda y Carlos Ponce planean tener un bebé: "Los tiempos de Dios son perfectos" Karina Banda confirma que tiene planes de tener un bebé con su esposo Carlos Ponce. ¡Adorable! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda y Carlos Ponce honeymoon Credit: Instagram/@karinabandatv Karina Banda está en su mejor momento. Además de que le llueven proyectos profesionales, también planea lanzarse como empresaria. Y no solo eso, la conductora mexicana piensa convertirse en madre con su esposo, el cantante actor, Carlos Ponce. ¡Qué chulada de familia! ¿Qué cambios y aprendizajes has tenido en tu vida? Fueron años de pandemia. Te puedo decir que fueron muchos aprendizajes y cambios ni se digan. [En] 2020 No tenía ni idea de lo que venía para mí profesionalmente y personalmente. Uno tiene sueños y planes pero definitivamente Dios superó mis expectativas. Hoy te puedo decir qué hay una Karina más realizada, segura y Feliz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿En qué ha cambiado Karina? Siento que Karina sigue siendo la misma, lo que cambiaron fueron las oportunidades y creo que supe aprovecharlas. Tuve la fortuna de llegar a un proyecto en el que más personas pudieron conocerme y permitirme entretenerlas y el resto es historia. ¿En qué proyectos te veremos lo que resta del año? Por supuesto en Enamorándonos: La isla, este proyecto que arrancamos pronto en Turquía y que me tiene tan emocionada por la expectativa que hay y por supuesto por que será mi primera vez trabajando junto a mi esposo. ¿Qué es lo que te falta hacer en la vida? Emprender un negocio, para eso me he estado preparando y pronto compartiré con ustedes una gran aventura y por supuesto [quiero] ser mamá. Entonces, ¿si quieres ser madre? ¿Lo tienes planeado en algún momento? Claro que sí, ya lo hemos planeado pero Dios nos cambia la jugada, espero que después de Turquía les tengamos una linda noticia. Los tiempos de Dios son perfectos! ¿Te arrepientes de algo? No, todo en la vida son aprendizajes, los errores, las decisiones, los cambios, me arrepentiría de no aprender de situaciones.

