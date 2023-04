Carlos Ponce y Karina Banda sí serán papás: "Practicamos mucho" La pareja respondió abiertamente sobre sus planes de ser padres Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves es el gran estreno de Enamorándonos, la Isla (VIX), programa conducido por Karina Banda y su "hijo" Carlos Ponce. "Me preguntan siempre, ¿Cómo les fue en Turquía, se pelearon?", dice Karina de Ponce. "No nos peleamos, pero es mucho trabajo en conjunto para no pelearnos". Pero, ¿por qué?. "Es mucho trabajo porque soy un niño, y [Karina] dice 'yo no vine aquí a cuidar niños'", confiesa Ponce. Y es que Banda es la que se encarga que de que su esposo siempre luzca como todo un galanazao. "Soy su mamá, entonces ando detrás de él, [hoy] le planché la camisa, la dejó [en casa]; ahora el Chef Yisus ¡gracias, Chef! le prestó la camisa blanca. En Turquía, íbamos en un taxi y él tiene la maña de traer el café, y lo trae aquí y lo trae acá y se lo pone entre las piernas.", narró la mexicana a Mezcal TV. "Entonces, no sé qué pasa, ¡que se le voltea el café en el taxi!, entonces Carlos se quitó la playera blanca que traía debajo de la sudadera para limpiar el piso, y con su playera recoger todo el café que había tirado". Karina Banda y Carlos Ponce Karina Banda y Carlos Ponce | Credit: Instagram Karina Banda y Carlos Ponce Cuidando a ese atractivo bebé, ¿Karina quiere a otro niño? "Les voy a decir la verdad, la verdad, la verdad, yo soy el que estoy esperando para cuándo, pero yo no soy el que no ha tomado la decisión", respondió Ponce. "Incluso, practicamos mucho". Pero la isla llegó y el bebé tuvo que esperar. "De verdad, teníamos en mente desde el año pasado", aseveró Banda. "Después de la boda ya era el plan embarazarme y me hablan para este proyecto [y no se dio]".

