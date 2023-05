¡Hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez muestra su nuevo cambio físico y deslumbra! Kailey Levy, de 13 años y la benjamina de la casa, enseñó feliz cómo luce ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de su cuenta de Tik Tok, Kailey Levy compartió unas imágenes de lo más especiales. La adolescente celebraba una muy buena noticia. Y es que, después de un buen tiempo, por fin le han quitado el aparato corrector para los dientes. Así que se mostró encantada y de lo más feliz con finalmente poder enseñar su espectacular sonrisa. "No braces", escribía en redes. La ya no tan pequeña volvió a deslumbrar con su belleza y su desparpajo frente a las cámaras. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez y sus hijos Kailey y Christopher | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez A sus 13 años, Kailey es toda una revolución en sus redes sociales donde, solo en Instagram, ya acumula casi los 800 mil seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha sido en su cuenta de Tik Tok recién estrenada, donde ha compartido el simpático video mostrando su nueva imagen sin aparatos dentales. @@_kaileylevy La benjamina de la casa ha heredado la belleza de sus papis, William Levy y Elizabeth Gutiérrez, además de su alegría y sentido del humor. Y no solo eso, parece que también su saber estar frente a las cámaras, donde se desenvuelve como pez en el agua. ¿Artista a la vista?

