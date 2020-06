¿Así o más coqueta? ¡Miren lo que aprendió la hijita de Aislinn Derbez de su mamá! La nieta de Eugenio Derbez, hija de Mauricio Ochmann, hizo reír a su mamá cuando vio cómo la pequeña le copiaba al peinarse y ¡no imaginan cómo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡La pequeña de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann está creciendo muy deprisa! Y si ya nos tenía conquistados, a medida que pase el tiempo nos vamos a enamorar más y más de las ocurrencias de Kailani, la preciosa nieta de Eugenio Derbez de inmensos ojos azules. Recientemente su mamá compartió este video en blanco y negro en el que descubre a la pequeña copiando sus trucos de belleza. “¿Qué haces?” le pregunta Aislinn. “Planchándome el pelito”, parece decir la niña que, aunque todavía está aprendiendo a hablar, va camino con su destreza de convertirse en toda una beauty queen antes de que el gallo cante tres veces. Honra merece quien a los suyos se parece, dice el refrán. Seguro que Kailani ha sido testigo más de una vez de cómo su bellísima mamá se arregla frente al espejo y no ha tardado en aprender la técnica, que aunque todavía claramente no domina, ahí va con sus diminutas manitas y la mejor actitud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es bien sabido lo importante que es el ejemplo frente a los pequeños, que todo lo aprenden de sus progenitores. En uno de sus recientes podcasts la hija de Derbez, quien no ingiere productos cárnicos, contó que no hay manera de lograr que su hija coma carne, así que la especialista con la que charlaba le comentó que es normal porque los niños copian a los papás. “Tiene dos años, es todavía miniatura, pero ya empieza a tomar decisiones. Ya me empieza a decir, por ejemplo, “yo no quiero comer”. Le he ofrecido todo tipo de comida, pero no hay poder humano que le haga comer carne”, aseguró la actriz.

