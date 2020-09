¡Julio César Chávez Jr. ya es papá! El boxeador mexicano compartió el momento preciso del nacimiento de su segundo hijo. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El festejo es doble para el boxeador Julio César Chávez Jr. Por un lado, el orgulloso mexicano celebró la independencia de su país el 15 de septiembre y por el otro la llegada de su segundo hijo. Luego de compartir una cena íntima con familiares y amigos el lunes, el pugilista se despertó temprano el martes para llevar a su esposa Frida Chávez al hospital. “Hoy el día de la bandera... nació mi hijo”, dijo haciendo alusión al Día de la Independencia de México en sus historias de Instagram. Image zoom Instagram Chávez Jr. estuvo presente durante el parto y documentó en sus redes sociales desde su llegada al nosocomio hasta el primer llanto de su bebé, así como la primera fotografía de padre e hijo. Al parecer, no hubo complicaciones con el nacimiento del primer varón del boxeador, que llegó al mundo por cesárea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Instagram La llegada del bebé se dio 10 días antes del regreso del boxeador al cuadrilátero, donde enfrentará a Mario Cázares el próximo 25 de septiembre. La pelea será transmitida por una plataforma digital "pago por ver" desde Tijuana, México. Este es el segundo retoño del boxeador que es padre de una niña, Julia, a quien presume constantemente en sus redes. Image zoom Instagram A principios de febrero de este año, la hermana del boxeador anunció próxima la llegada del nuevo integrante de la dinastía Chávez. “Que emoción, voy a ser tía otra vez”, escribió Nicole junto a una fotografía al lado de su hermano y la mamá del niño que este hoy felizmente tiene en brazos.

