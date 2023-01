La condición que Julio César Chávez le puso a su hija Nicole para participar en La casa de los famosos 3 Revelan qué fue lo que el excampeón mundial de boxeo le pidió a su hija que no hiciera para poder participar en el reality de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los programas más exitosos de la televisión hispana en años recientes. Por ello todo lo que suceda dentro de las paredes de La casa de los famosos es motivo de gran escrutinio por parte de los fans. Y una de las que están llamando la atención poderosamente en esta tercera temporada por su carácter, magnetismo y personalidad, a pesar de su corta edad, es Nicole Chávez, hija del campeón mundial de boxeo Julio César Chávez. La joven ha demostrado una y otra vez que tiene el poder y el don de sentarlos a todos para escuchar lo que ella dice y ha demostrado que puede defenderse por sí misma dentro de LCDLF3, que no es muy distinto al ring de boxeo: hay contrincantes y todos quieren el premio. Sorprendentemente, su padre le puso una condición para participar en el reality de Telemundo, Y esta ha sido revelado por su propia mamá en un video que circula en redes. "Yo le dije [a mi papá] que me voy a portar muy bien, que no tiene nada de qué preocuparse. Traigo buena escuela de defenderme y de sabiduría entonces", afirma la joven. En el video se observa a Jimena Gállego y Héctor Sandarti, anfitriones del show, cuestionando al padre de si es celoso con su hija. "Un poquito", responde el pugilista. Ahí fue cuando su esposa, Miriam, reveló la advertencia que le hizo su marido a su hija: "Lo primero que le dijo es: 'no quiero ver ni un beso, esa es la condición''. Nicole, o Nicky, como la llaman en casa es "la más chiquita" de su familia y "las más consentida", según ella misma ha asegurado. "¿Que si me llevo mejor con los hombres? Por supuesto, tengo muchísima mejor relación con ellos. Pero cuidado porque en mi casa mi papá trae un guante y mi mamá el otro. A La casa de los famosos entro a ser yo misma". El padre de Nicole no tendría por qué preocuparse, pues la joven tiene pareja, el mexicano Esteban Dallet, a quien ha expresado su amor en redes: Nicole Chavez Esteban Dallet Credit: IG/NicoleChavez Nicole ha sorprendido a muchos con su participación en la tercera temporada del exitoso reality La casa de los famosos. Su nivel de madurez y carisma la han hecho sobresalir desde el esperado estreno del programa, el pasado 17 de enero. Julio César Chávez, considerado como uno de los boxeadores más destacados de todos los tiempso, tiene una relación muy cercana con su hija: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Inicialmente se consideraba que la joven se había ganado un puesto entre los 19 participantes del show por su linaje, pero poco a poco va quedando claro que tiene personalidad de sobra. ¿Llegará a las finales?

