¡Esto piensa Julián Gil de que su hijo Matías llame papá a otro hombre! Todavía débil después de padecer de coronavirus, el ex de Marjorie de Sousa sorprendió con una impactante respuesta, además de confesar si le duele que ella haya vuelto a enamorarse. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana, Julián Gil se encontró rodeado por los medios a la salida de Televisa San Ángel con quienes mantuvo una amistosa charla desde el auto en el que se desplazaba. Allí confesó qué le parecía que Marjorie de Sousa tuviera nueva pareja y la posibilidad de que el pequeño Matías le estuviera llamando papá. Todo comenzó con una conversación a causa del reciente susto, cuando el actor enfermó fuertemente de coronavirus, dolencia por la que todavía se encuentra "debilucho" y de la que continúa recuperándose "poco a poco". "El primer día me dio todo, fiebre, la oxigenación a sesenta y pico, la presión a 190, no podía moverme de mi sala al baño…" Pese a salir de casa en ambulancia, no encontró cama disponible en el hospital y tuvo que regresar a su hogar, donde afortunadamente recibió ayuda médica. Image zoom Julián Gil | Credit: Mezcalent La COVID-19 le hizo replantearse sus prioridades: "Valorar cosas más sencillas en la vida y no estresarnos tanto. La pandemia nos está mandando un mensaje a todos, independientemente de quién seamos, un mensaje de coherencia ante la salud, el prójimo y el estilo de vida", relató. A la pregunta de si había recibido algún mensaje de Marjorie de Sousa para interesarse por su estado, recordó que: "esa relación está totalmente fracturada y Vds. lo saben". Así reaccionó ante sus sentimientos acerca de si le dolería que su hijo llamara papá a otro hombre, como se rumorea que ya está sucediendo: Image zoom Marjorie de Sousa y Julián Gil en la portada de Octubre de People En Español "Siempre hay que pensar primero que nada en el niño, en la salud física y mental del niño. ¿Qué es lo más importante para el niño? Que tenga la figura paterna y la figura materna". Y aseguró que él, la figura paterna, no puede estar, porque "me borraron del mapa". Entonces, "¿por qué le vamos a privar al niño de que tenga una figura paterna? Estoy completamente de acuerdo, que sea José, Pedro, Diego, Vicente, el que sea que esté en la vida de Matías, que tenga una relación linda, hermosa, y que el niño le diga papá, porque a mí no me lo va a poder decir porque soy ajeno, el niño me va a ver como una figura ajena… Para mí, la verdad, si él va a estar presente en su vida y va a ser la figura paterna, adelante…" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También aseguró que la situación sería muy diferente si pudiera ver a su hijo semanalmente, pero al no poder hacerlo: "si yo pienso en el beneficio del niño, adelante…", repitió. A la pregunta de qué le parece a él que ella esté enamorada, también sorprendió con esta madura respuesta: "Ella y todos en la vida tenemos derecho a amar. Qué te puedo decir, es la vida de ella, tiene todo el derecho como lo tengo yo y espero que le vaya bien porque como dices, igual las aguas se calman y pueda estar con el niño". Image zoom Credit: Instagram / Valeria marin ¿Volvería a tener hijos Julián Gil junto a Valeria, su actual pareja? "Me encantan los niños, no lo estamos buscando, no ha sido una prioridad en nuestra relación, llevamos una relación paso a paso, Valeria estoy segurísimo que seria una excelente, maravillosa mamá. Es algo que en su momento, si tiene que llegar, llegara… Yo no me he operado, así que quien sabe las cosas con Valeria van cada vez mejor, cada día estamos mas fuertes como pareja y si tiene que pasar, ¿por qué no? Sería algo muy bonito para los dos", finalizó.

