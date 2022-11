El juguete de la hija de Adamari López que todas las mamás quieren para sus hijas esta Navidad La conductora de Telemundo se dejó ver recientemente en compañía de su hija a través de las redes sociales, pero el juguete con el que jugaba la niña se robó todo el protagonismo. Cuesta 300 dólares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López y su hija | Credit: Instagram Adamari López Cuando Adamari López se mira cada mañana al espejo ve en su reflejo "a una mujer que se ha sabido levantar", "que disfruta cada día cada nueva oportunidad" y "que está contenta de cómo esta llevando esta nueva etapa de su vida". Una etapa en la que su prioridad es el bienestar de su hija Alaïa, de 7 años, fruto de su historia de amor con el bailarín español Toni Costa. La copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) no hay nada que ame más hacer que pasar tiempo con su primogénita para seguir creando hermosos recuerdos juntas como madre e hija. "Estoy disfrutando mucho a Alaïa", reconocía la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales meses atrás en una entrevista exclusiva con People en Español. Adamari López Adamari López y su hija | Credit: Instagram Adamari López Recientemente, Adamari compartió un video a través de su página de Facebook, donde supera los 8 millones de seguidores, en el que se deja ver paseando en compañía de su hija. Alaia Alaïa, hija de Adamari López | Credit: Instagram Adamari López "Mi princesa crece en tamaño, pero su inocencia sigue igual y yo feliz de seguir disfrutando momentos especiales con ella", escribió la conductora junto a la grabación. Adamari Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Instagram Adamari López En el video, la hija de Adamari aparece 'cabalgando' sobre un precioso e inmenso unicornio de juguete que no pasó desapercibido entre los seguidores de la presentadora. Adamari López Adamari López y su hija | Credit: Facebook Adamari López "¡Qué bello juguete!", "Me encanta el juguete, ¿dónde lo puedo conseguir para mi hija?", ¡Qué precioso unicornio, me encanta", "Yo quiero uno así para mi hija" o "Cuando no lo quiera me lo regalas", fueron algunos de los cientos de comentarios que invadieron su publicación. Adamari López Hija de Adamari López | Credit: Facebook Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El unicornio rosa con el que juega Alaïa en el video es de la marca PonyCycle, se puede conseguir a través de su página web y su precio oscila los 300 dólares. PonyCycle Credit: PonyCycle "A medida que los niños crecen, necesitan y merecen más ejercicio. A diferencia de cualquier juguete de paseo con batería, PonyCycle funciona totalmente para niños, lo que permite a sus hijos hacer suficiente ejercicio y estar activos. Elige los juguetes de paseo PonyCyle, el regalo perfecto para tu hijo de 4 a 8 años", se puede leer a través de la página web de la marca. ¿Lo comprarías?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El juguete de la hija de Adamari López que todas las mamás quieren para sus hijas esta Navidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.