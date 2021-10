Juegos infantiles ideales para conectar a tus hijos con sus raíces latinas ¡Nada mejor para celebrar el Mes de la Herencia Hispana que una tarde en familia llena de sonrisas, tradiciones y juegos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tradición es una palabra que encaja perfectamente para describir la cultura latina, y por ello para las familias que llegan a Estados Unidos de distintos países latinoamericanos resulta muy importante conservar aquellas costumbres que han pasado de generación en generación. Las recetas de comida, el amor por la música y el baile, y las celebraciones en familia son parte del ADN que corre por las venas de todo latino. De igual forma lo hacen aquellas memorias de infancia que dejaron los juegos que nos enseñaron nuestros padres y abuelos. Seguramente los más pequeños de casa la pasarán de maravilla aprendiendo un poco sobre sus raíces latinas con estos populares juegos infantiles. Nada mejor para celebrar el Mes de la Herencia Hispana que con una divertida tarde en familia llena de sonrisas y tradiciones. Lotería Lotería Credit: Getty Images La lotería es tal vez uno de los juegos infantiles más queridos a lo largo de Latinoamérica. Aunque usa el mismo concepto del popular bingo, los números y las letras son reemplazados por imágenes de objetos, animales, alimentos y lugares. Además de ser una actividad en la que pueden participar todos los integrantes de tu hogar sin importar su edad, también es una forma entretenida para que los más pequeños de casa practiquen y aprendan nuevas palabras en español. Ponle la cola al burro Ponle la cola al burro Credit: Getty Images Y si de diversión hablamos, este peculiar juego sí que ha regalado momentos inolvidables a las familias latinas. También puedes transformar la preparación del juego en una tarde de manualidades. Usando una cartulina en blanco, pinta con tus pequeños el burrito y las colas que se utilizarán para la actividad. Ponle la cola al burro también será de ayuda para que tus pequeños practiquen su habilidad de dar direcciones. Serán ellos los encargados de guiar con sus indicaciones a la persona que está intentando poner la cola, ya que tendrá su ojos cubiertos con una venda. Teléfono escarchado Teléfono escarchado Credit: Getty Images También conocido como el teléfono roto en algunos países, este entretenido juego consiste en intentar llevar un mensaje —lo menos distorsionado posible— entre todos los participantes. La primera persona susurra el mensaje al oído del siguiente mensajero, quien entonces pasará el recado a aquel que siga en turno. Lo más gracioso de esta actividad es ver lo mucho que cambia el mensaje original cuando llega a la última persona. Piñata Piñata Credit: Getty Images Romper una piñata es uno de los recuerdos de infancia más comunes entre los adultos latinos, ya que la presencia de estas figuras en las celebraciones familiares es toda una tradición. Aunque generalmente se asocia a las piñatas con la cultura mexicana, también son muy populares en otros países de Latinoamérica. Frío o caliente Frío o caliente Credit: Getty Images Es un juego muy versátil, ya que se puede realizar en cualquier lugar y lo único que necesitas es un objeto para esconder. Es como una pequeña cacería de tesoros en familia. Jugarlo es muy sencillo, una persona oculta un objeto y los demás participantes deberán encontrarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las únicas pistas que se pueden dar sobre el paradero del elemento escondido son las palabras "frío" y "caliente". Cuando los que están buscando se alejan del objeto se dice "frío" y cuando se están acercando al escondite se dice "caliente".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Juegos infantiles ideales para conectar a tus hijos con sus raíces latinas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.