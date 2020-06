Juan Diego Covarrubias ¡va a ser papá! Su novia, una guapa modelo de nombre Renata, dio a conocer la feliz noticia a través de sus redes sociales. Niño o niña, ¿qué será? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir 2020 está siendo un año de fuertes contrastes para Juan Diego Covarrubias. En abril, en plena pandemia del coronavirus, el protagonista de exitosas telenovelas como De que te quiero te quiero y La vecina recibía uno de los golpes más duros de su vida tras morir su padre. Ahora, apenas dos meses después, el actor está que no cabe de felicidad y con justa razón. El intérprete de 33 años, que está de vuelta en los foros de grabación de Televisa San Ángel como parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa Vencer el desamor que protagonizan Claudia Álvarez y David Zepeda, está por cumplir uno de sus grandes sueños: ser papá. Su pareja, una joven modelo de nombre Renata que le devolvió la ilusión en el amor tras su divorcio de Edna Monroy, anunció este lunes en sus redes sociales que está embarazada. “No existen dos personas más felices por esta increíble noticia. Gordo con cada día que te conozco me queda más que claro que vas a ser el mejor papá. Espero con ansias que nazca nuestra hija para que te admire como yo lo hago. Te amo”, expresó Renata en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La guapa modelo también le dedicó unas emotivas palabras a la bebé que viene en camino. “Querida nena: no sé si seremos los mejores papás del mundo pero te puedo asegurar que haremos lo posible para serlo. Tu papá y yo hemos tenido increíbles ejemplos, que solo nos queda seguirlos y tratar de superarlos cada día. Te adoro y muero por conocerte”, escribió. Covarrubias, que tiene cerca de medio millón de seguidores solo en Instagram, no tardó en reaccionar a la feliz noticia a través de su perfil de Instagram. “No tengo palabras. Gracias por hacerme tan feliz. Yo las voy a cuidar siempre y les voy a dar todo mi amor. Vamos a ser papás”, compartió emocionado el galán de telenovelas. ¡Muchas felicidades!

Close Share options

Close View image Juan Diego Covarrubias ¡va a ser papá!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.