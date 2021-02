Close

“Ya nació Juancito”: Juan de Dios Pantoja y Kim Loaiza celebran la llegada de su bebé ¡Se acabó la espera! La pareja ya dio la bienvenida al nuevo integrante de la familia. ¡Mira qué adorable! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Juan de Dios Pantoja y su esposa Kim Loaiza están de fiesta con la llegada de su nuevo bebé. El cantante e influencer contó en varios clips en sus historias de Instagram que tanto el pequeño Juancito como su pareja se encuentran bien. También mostró una foto a sus fans de la huella de uno de los pies de su bebé. "Para todos los que me preguntan cómo salió todo, todo salió bien no se preocupen. Gracias a Dios todo bien, estoy supercontento. La lindura mayor no ha llegado al cuarto, estoy preocupado, pero es normal: la doctora me dijo que es normal", dijo mientras esperaba por su esposa en la habitación del hospital. "Mi hijo está en la incubadora ahorita, pero todo bien, estuve con él, lo vi y le tomé muchísimas fotos y videos, llevó una hora y media viendo fotos y videos estoy superemocionado", agregó el intérprete de 25 años. Unas horas previo a dar a luz, Loiza compartió una fotografía desde la cama de un hospital y varios videos bailando junto a Pantoja en sus redes sociales expresando lo contentos que estaban por la llegada del nuevo integrante de la familia. "Adiós embarazo. Hola, hijo", escribió en su cuenta de Instagram. En su cuenta de TikTok, la influencer dijo que desaparecerá de un tiempo de la red social debido a que en los próximos días deberá mantener reposo junto a su bebé para recuperarse del parto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe resaltar que la pareja celebró el pasado octubre una boda sorpresa e íntima por el civil en la que su hija, Kima Sofía Pantoja, fue la gran protagonista al poner la nota cómica cuando al terminar la ceremonia, la mamá trató de acercarse más a su ya marido para las fotos y la niña, celosa, trato de empujarla lejos de su papá.

