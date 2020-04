El video que no puedes perderte: ¡La bebita de Joy baila al ritmo de Juan Luis Guerra! Mientras la pequeña da sus primeros pasos, sólo una cosa le detiene... ¡No te pierdas el simpático clip! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Noah, la bebé de Joy Huerta y Diana Atri, nos tiene locos y eso que apenas le hemos visto la carita. ¡Cada post que la mitad de Jesse y Joy comparte de su nena tiene miles de reproducciones! El último no pudo ser menos y ya lleva más de medio millón de views… SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En él, embutida en un mono a rayas muy ad hoc para la cuarentena del coronavirus, la pequeña nos muestra en el clip como va tomando soltura al comenzar a caminar mientras va empujando un taburete por la sala. Todo va bien hasta que repara en la música que suena en el aire… Cuando la pequeña escucha la canción, se detiene y comienza a bailar como si fuera una fan más del concierto y además trata de cantar: “En casa las 8:30am se consideran (y sienten) tipo medio día. Noah es la perfecta representación de @dianaatrim y mía cuando suena el tío @juanluisguerra en la fiesta (o cualquier otro lugar). Ya les había dicho que la chiquita tiene buen gusto para la música, pues nada, por si no lo creyeron antes…”, decía divertida su mamá después de romper a reír al ver la reacción de su bebita. Sin duda la pequeña ya trae mucho talento en las venas. Así lo aseguraba Joy, su orgullosa mamá, hace unos días compartiendo esta entrañable foto: “No habla pero ya canta, ¡seguro tocará la guitarra antes de corer! Diana, mira qué cosita tan hermosa hicimos”, decía en esta ocasión la famosa compositora mientra su nena le acercaba la guitarra, casi el doble de su tamaño. ¡Seguro su tío Jesse estará feliz de enseñarle algunos acordes! Advertisement

