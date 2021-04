¡Joy Huerta derrite las redes con la primera foto de sus dos hijos juntos! La mitad de Jesse y Joy compartió el primer retrato de sus bebés Noah y Nour. ¡Así lucen los hermanitos! ¡Qué bellos! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Joy Huerta ha formado un hogar feliz junto a su esposa Diana Atri. La artista compartió retazos desde la cuarentena causada por la pandemia de su apacible vida familiar junto a su primera hija, Noah, quien está a punto de cumplir dos años. Fue el pasado once de marzo cuando la cantante de Jesse y Joy, comunicó la feliz noticia de que su segundo bebé había llegado al mundo. Así expresó la felicidad que le embargaba, hace ahora cinco semanas: "La familia Atri Huerta volvió a crecer ❤" escribió. "Mi amor precioso, Diana, gracias por darme a la familia más hermosa que existe, hacerme la persona más amada y por darnos a la hija y al hijo más deseados en el universo. Les compartimos la llegada del mas chiquito de la casa, Nour". Muchas celebridades corrieron a felicitarles: "¡Muchísimas felicidades a las dos! Qué belleza…", comentó la cantante y actriz Sandra Echeverria; "¡Felicidades a ti y a toda la familia!", escribió Diego Boneta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después, la intérprete de Dueles reveló con esta linda imagen de sus hijitos tomados de la mano, que la familia con ellos estaba completa, junto al amor de su esposa, su gato Ramón y su perrita Emma. Por fin hoy pudimos ver las caritas de los muñecos de Joy, quien pocas veces ha compartido el rostro de sus bebés como ahora, derritiendo a sus fans. "TODOS. LOS. DÍAS. ME. ESTALLA. DE. AMOR. EL. CORAZÓN. Y cuando pienso que he llegado al límite y que es físicamente imposible amarles más, pues así, súper fácil desbordan más amor en mi del que nunca creí posible ❤", escribió junto al retrato de los pequeños. "Infinito", comentó Zuleyka Rivera bajo la imagen. Sofía Reyes, Odalys Rodríguez y muchas otras celebridades no dudaron en celebrar de nuevo a la hermosa familia. ¡Felicidades!

Share options

Close Login

View image ¡Joy Huerta derrite las redes con la primera foto de sus dos hijos juntos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.