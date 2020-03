¡Cuánto ha crecido la hija de Joy Huerta y Diana Atri, está preciosa! La cantante y su esposa Diana Atri mostraron a su princesa dando sus primeros pasitos y jugando con una guitarra. ¡Ha nacido una artista! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En estos días de encierro, Joy Huerta y su esposa Diana Atri compartieron con sus seguidores cómo están pasando estos días junto a su pequeño gran amor, su hija Noah. Además de dar sus primeros pasitos e intentar soltar sus primeras palabras, la chiquitina se abrazó a la guitarra que tantas veces ha usado su mami para deleitarnos con su voz y sus canciones. Con tanto arte alrededor no nos extrañaría que la pequeña heredase el talento y el amor por la música de su mami. “No habla pero ya canta, seguro tocará la guitarra antes de correr”, escribió encantada Joy. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, su esposa Diana hizo lo propio y mostró otra fotografía de la compositora y la bebé en un cómplice momento donde la música era la protagonista. “Lo bueno es que todos los días tenemos serenata privada”, escribió orgullosa de sus dos amores. La familia pasa estos duros momentos juntos y disfrutando de lo que más feliz les hace, la música. Advertisement

