A su corta edad, la hija de Joy Huerta ya muestra su talento musical La orgullosa cantante reveló que su pequeña, quien aún no cumple su primer año de vida, tiene oído para la música. ¡Mira el tierno intercambio musical entre madre e hija! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Joy Huerta, del dúo mexicano Jesse & Joy, reveló que su hija tiene un gran oído para la música y hasta tararea canciones con ella. En una entrevista en el programa de televisión mexicano Ventaneando, la artista dijo que ha aprovechado este tiempo de cuarentena para pasar más tiempo con su familia y descubrir lo inteligente y talentosa que es la pequeña Noah, quien pronto cumplirá su primer año de vida. La intérprete de “Corre” afirmó que a pocos meses de nacida, su pequeña ya cantaba con ella y que su esposa, Diana Atri, no lo creía —hasta que ella misma la escuchó y se pudo percatar cómo la pequeña reaccionaba a su tono de voz. “La chiquita nos vuela la tapa de la cabeza porque de verdad va a otra revolución, o sea, desde que tiene dos meses yo la escuchaba cantar conmigo”, expresó Huerta de su bebé, quien cumplirá años el 28 de mayo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre su tiempo en aislamiento social por la pandemia del coronavirus, Huerta agregó que está agradecida de “no perderme de momentos tan especiales como ver a la gordis caminar o escucharla decir sus primeras palabras”. Agregó que aunque no podrán celebrar el cumpleaños de Noah como lo tenían planeado, sí organizará una íntima reunión entre los familiares que se encuentran en cuarentena con ellas, según reveló al diario El Heraldo de México. “Bajo las semanas que llevamos en aislamiento, tanto [mi hermano] Jesse como yo y la otra abuela de mi Nena vamos a tener que estar estas ocho personas en casa, y por lo menos darle un abrazo a la bebé en este primer añito. Y si no, por fortuna está muy chiquita y vamos a poder esperar una semana y decirle que es su cumpleaños”, comentó en la entrevista.

Close Share options

Close View image A su corta edad, la hija de Joy Huerta ya muestra su talento musical

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.