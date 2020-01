Joy Huerta en sus propias palabras By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/ Joy Huerta El pasado mes de abril, la ultraprivada Joy Huerta, del dúo mexicano Jesse & Joy, reveló al mundo que estaba casada con una mujer y esperaban a su primera hija. "A pesar de que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace siete años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa", escribió la cantante de 33 años en su cuenta de Instagram. Huerta y su esposa Diana Atri viven un momento de intensa felicidad junto a su bebé, Noah, nacida en mayo. Con ustedes Joy y su bella familia. Empezar galería Diana Atri Image zoom ARMimage/The Grosby Group Diana Atr, es la esposa de Joy Huerta, aquí la vemos junto a Noah en un aeropuerto. 1 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Su otro hijo Image zoom Cortesía de Joy Huerta "Ramón es mi hijo al 100 por ciento", asegura de su gato de 3 años. "Llegó a mi vida y la cambió totalmente para bien, para mejor. Una gran parte de mi corazón está en ese cuerpecito peludo". 2 de 8 Applications Ver Todo En la lucha Instagram/ Joy Huerta Después de que sufriera discriminación en una aeropuerto en México, la cantante alzó la voz. "México es un país laico en el que el matrimonio igualitario es legal en todo [su territorio]", dijo. 3 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Todos somos iguales Image zoom (Photo by Victor Chavez/WireImage) "Para mejorar como sociedad necesitamos alzar la voz los unos por los otros en situaciones injustas y para que una sociedad mejore también tenemos que mejorar todos de forma individual. No puedo quedarme callada cuando hay mucha más gente que yo en posturas mucho más vulnerables [cuyos] derechos las protegen". 4 de 8 Applications Ver Todo 2019 Image zoom Getty Images "El 2019 me deja una nena maravillosa. Creció la familia. Es de mis años favoritos", confiesa la cantante. 5 de 8 Applications Ver Todo De los errores se aprende Image zoom Getty Images "Por más aciertos y errores, somos el resultado de cada uno de ellos". 6 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement No cambiaría nada Image zoom PHOTO: (PHOTO BY MICHAEL BUCKNER/GETTY IMAGES) "Veo hacía atrás en nuestra carrera y no haríamos nada distinto, aunque me darían ganas quizás de cambiar esas letras pequeñitas en los contratos, esas cláusulas, pero al final, aprendimos". 7 de 8 Applications Ver Todo Solo paz Image zoom Michael Tran/FilmMagic "Creo que la paz está en el que nos respetemos unos a los otros y a mi hija serán los primeros valores que le inculquemos; que ella se respete a sí misma y respetar a su entorno. Sé que la lucha no va a ser fácil, y no ha sido fácil, pero que tomen en cuenta que ha mejorado gracias a muchísima gente que ha puesto su vida para que esto siga mejorando y que gente como yo, logrará que se mejore más”. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Joy Huerta en sus propias palabras

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.