Joy sobre la discriminación: "Para mejorar como sociedad necesitamos alzar la voz en situaciones injustas" By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram Joy La cantante mexicana Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy, habla en exclusiva sobre su nuevo rol de mamá y por qué alzó su voz contra la discriminación que denunció haber sufrido en México por ser una madre gay Empezar galería ¿Por qué denunciar discriminación? Image zoom Joy Instagram "Porque no fue un incidente aislado y yo solo soy una de las 12 millones de personas de la comunidad LGBTI+ en México. Yo tuve la suerte y tengo la fortuna de tener un equipo de trabajo con el que cuento incluso para este tipo de trámites. De forma que para ir a tramitar el pasaporte de nuestra nena no fuimos solas, fuimos en compañía de mi road manager, mi asistente y mi abogada estaba avisada de que iríamos por el trámite y estaba pendiente de mi llamada por cualquier cosa que se necesitara". Advertisement Advertisement México Image zoom Cortesía de Joy Huerta "México es un país laico en el que el matrimonio igualitario es legal en todo el país. Sin embargo hay estados de la República Mexicana en los qué hay fuerte interferencia de movimiento de derecha que va de la mano con la religión, repito, México es un país laico donde la iglesia y el estado son dos cosas separadas". Pensar en los demás Image zoom Instagram Joy "Cuando me entero que hay parejas Lesbomaternales y Homoparentales que tienen que viajar fuera de sus estados con sus bebés recién nacidos a tramitar papeles y qué hay gran posibilidad de que les pidan documentos no requeridos oficialmente por discriminación, eso me parece que amerita que no piense solo en mí y es necesario que se alce la voz por 12 millones de personas más". Advertisement ¿Qué te gustaría que trascendiera de esta situación? Image zoom Michael Tran/FilmMagic "Repito que no fue un incidente aislado, y al yo hacerlo público pongo una luz sobre el problema. Tan no es algo que solo ha pasado una vez o solo a mi que solo un par de días después del incidente la secretaria de relaciones exteriores envió un oficio a todas las delegaciones en la cdmx por parte de la dirección general reiterando y recordándole a los funcionarios públicos que bajo la constitución tienen la obligación de respetar el derecho de todas las personas a no ser discriminados mucho menos por origen étnico o nacionalidad, edad, género, discapacidades, por condición social, por condición de salud, por religión o por preferencia sexual". Mejorar la Sociedad Image zoom Instagram Joy "[Lo hice] para mejorar como sociedad necesitamos alzar la voz los unos por los otros en situaciones injustas. Y para que una sociedad mejore, también tenemos que mejorar todos de forma individual. Yo siendo figura pública tengo poder de difusión, y no puedo quedarme callada cuando hay mucha más gente que yo en posturas mucho más vulnerables, cuando sus derechos les protegen". Ser mamá Image zoom Instagram Joy "Es un tipo de amor completamente nuevo y hermoso, mi esposa y yo estamos vueltas locas de felicidad". Advertisement Advertisement Advertisement Plenitud Image zoom Instagram Joy "También me parece una etapa maravillosa que trae mucho aprendizaje y crecimiento no solo para la baby. Me siento increíblemente vulnerable y al mismo tiempo con una fuerza inagotable. Me siento plena". Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Joy sobre la discriminación: "Para mejorar como sociedad necesitamos alzar la voz en situaciones injustas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.