La fiesta de cumpleaños número 5 de Máxima y León en imágenes Por Moisés González

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas celebraron este miércoles por todo lo alto el cumpleaños número 5 de sus hijos: los mellizos Máxima y León. ¡Mira las imágenes de su fiesta de cumpleaños en la que no faltó detalle!

Cumpleaños feliz

2020 ha sido, sin duda, un año atípico con una pandemia golpeando con fuerza al planeta, pero eso no ha impedido que Máxima y León, los hijos del matrimonio formado por Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, celebraran como cada diciembre su cumpleaños. "Hoy celebramos con mucho orgullo y amor el cumpleaños 5 de nuestros hijos", escribió la actriz mexicana este miércoles en Instagram junto a varias imágenes de la celebración.

De princesa

Con una elegante corona, collar y zarcillos a juego, Máxima acudió a la fiesta disfrazada de una de las famosas princesas de las películas de Disney que tanto disfruta ver.

Guerrero galáctico

León, por su parte, sorprendió a los invitados caracterizado de uno de los personajes más emblemáticos del universo Star Wars.

Bella princesa

Los orgullosos papás mandaron a crear dos mesas de dulces: una para cada cumpleañero en función de la temática de su disfraz.

El cumpleañero

En el caso de León, como no podía ser de otra forma, el universo Star Wars fue el protagonista indiscutible de su apetecible mesa de dulces.

Sus amores

"Máxima y León son la luz de nuestras vidas", expresó Álvarez en las redes sociales.

¡Qué rico!

Máxima sopló las velas de cumpleaños en un delicioso pastel inspirado en la película La bella durmiente de Disney.

De Star Wars

Mientras que León hizo lo mismo en un pastel inspirado en una de sus películas favoritas.

Foto del recuerdo

La animación de la fiesta corrió a cargo del grupo Maefi, con quienes los famosos actores y sus hijos posan de lo más sonrientes en la foto.

