¡Padre a sus 51 años! Jorge Enrique Abello presenta a su tercera hija: María Matilde El inolvidable protagonista de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la fea acaba de presentar a su tercera hija a través de sus redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A sus 51 años, Jorge Enrique Abello, el inolvidable galán de la exitosa telenovela Yo soy Betty la fea (1999), acaba de convertirse en padre por tercera ocasión. El reconocido actor colombiano inició el 2020 dando la bienvenida a María Matilde Abello, su tercera hija, fruto de su matrimonio con una joven modelo de nombre Marisabel, quien es casi veinte años menor que él y con quien tuvo a su segundo hijo a finales de 2018. “María Matilde Abello nació hermosa gracias a este maravilloso equipo”, anunciaba el pasado 20 de enero Jorge Enrique a través de sus redes sociales. No ha sido, sin embargo, hasta esta semana que el actor ha presentado a la recién nacida a sus más de 1 millón de seguidores de Instagram con una tierna foto en Instagram. “Ella es María Matilde Abello. Nació un par de semanas atrás. Es la tercera de mis hijos y como los otros dos una prueba del amor infinito de Dios. No hay nada que atesorar en el mundo más que el amor. Solo eso: amor”, escribió el orgulloso papá junto a la instantánea de la bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jorge Enrique, que el año pasado realizó una participación especial en Betty en NY, la nueva versión de Yo soy Betty la fea que produjo Telemundo, regresará este próximo lunes 10 de febrero a la cadena de habla hispana como parte del elenco de Operación pacífico. Protagonizada por Majida Issa, la superserie narra la historia de Amalia Ortega (Majida), una esposa, madre y capitana de la Unidad Secreta de Inteligencia de la Policía que pondrá en riesgo su carrera, su vida y la de su familia en su intento por capturar al Guapo, un misterioso y poderoso narcotraficante. Advertisement

