Los tips de Jorge Bernal y su esposa para una Navidad en familia…y sin dramas El presentador de La Voz Kids y Suelta la Sopa, y su esposa, Karla Birbragher , nos ofrecen sus consejos para pasar una Navidad en familia y sin dramas By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Las navidades con niños pequeños son muy, pero muy especiales. Y si no que le pregunten a Jorge Bernal, quien con su esposa e hijos celebra la época de forma divertida y muy en familia. “La Navidad es una época demasiado linda donde uno se olvida de todo y se dedica a disfrutar con los niños”, explica el anfitirón de Suelta la Sopa y La Voz Kids (Telemundo). Y junto con su esposa, la estilista panameña Karla Birbragher, hace hasta lo imposible para que las fiestas seas súper especiales para sus hijos Lucas y Kylie, de 7 y 3 años, respectivamente. Pero conforme sus hijos crecen, también van subiendo las expectativas y la cantidad de planes para la época. Y aquí los orgullosos padres explican a People en Español cómo le hacen para pasar una Navidad sin estrés ni drama. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Yo creo que lo más importante es no esperar hasta el último minuto para hacer las cosas. Nosotros empezamos a hacer las compras ya para Thanksgiving, en el Black Friday, Cyber Monday”, explica Birbragher. “Para estas fechas nosotros ya terminamos. [Hay que] encontrar el tiempo para empacar todo, decorar la casa, etc., pero todo con tiempo. Si lo haces con tiempo y con calma, todo va a fluir más y no vas a estar estresada”, aconseja. El presentador cubano concuerda con su esposa: “Llega el momento que estás a unos días del 25 de diciembre y todo lo que querías comprar no está disponible, o hay 40,000 personas buscando lo mismo. No hay parqueo en las tiendas, ya no hay lo que buscas…ahí es donde entra el estrés”. Image zoom “No compré absolutamente nada en online”, asegura Bernal quien dice que llenó su lista de regalos en dos días en Target, especialmente gracias a las secciones de holiday gifting collections, distribuidas por toda la tienda, y especializadas en regalos para cada integrante de la familia. “Este, año por ejemplo, no compré absolutamente nada en online. Probé ir a Target y el 95% de mis regalos los conseguí en dos días”, asegura Bernal. Una de las tradiciones que año con año sigue la familia y que ayuda a facilitar las cosas es pasar el día de Navidad en pijamas. “La Navidad nos gusta pasarla en casa con la familia entera. La noche anterior nos bañamos, nos ponemos unas pijamas idénticas, del Holiday Collection de Target”, explica el presentador de Telemundo. “[Nos] acostamos a dormir el 24 después de la cena y el 25 en la mañana bajamos. Usualmente mis padres se quedan a dormir o a las 7:00 am ya están aquí en la casa también con pijama. Entonces empijamados, nos ponemos a abrir regalos. Y así pasamos el día entero”. ¡Suena bien!

Los tips de Jorge Bernal y su esposa para una Navidad en familia…y sin dramas

