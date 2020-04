¡Espectacular! Así fue la fiesta de cumpleaños de Lucas, el hijo mayor de Jorge Bernal By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next ¡Feliz cumpleaños! Image zoom IG/karlabstyle Lucas, el primogénito de los Bernal, ha alcanzado su primera década de vida y sus papás lo celebraron muy unidos y con su hija menor, la adorable Kylie. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Comenzando bien el día Image zoom IG/karlabstyle Su madre presumió los ricos panqueques especiales que hizo para el cumpleaños. 2 de 10 Applications Ver Todo Con mi muchacho Karla colgó esta bonita foto al lado de su príncipe para felicitarlo en este día tan especial. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Su mayor lección "Contigo aprendí lo que es el amor verdadero, ere mi todo", exclamó el orgulloso papá colgando esta graciosa foto pero sin ocultar sus profundos sentimientos con el mensaje que dedicó a su hijo. 4 de 10 Applications Ver Todo Una hermana agradecida La adorable Kylie se apoderó de su cuenta personal de Instagram para celebrar a su hermano mayor colgando esta tiernísima foto. 5 de 10 Applications Ver Todo ¡Que fiesta! La cuarentena no impidió que sus seres queridos celebraran su década de vida. De hecho, algunos de ellos llegaron en sus autos con carteles y regalos para celebrar el gran día de Lucas. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su pastel Image zoom IG/karlabstyle Lucas no solo obtuvo panqueques especiales, sino también un delicioso pastel casero y colorido rematado con dos deliciosas donas ¡Yummy!. 7 de 10 Applications Ver Todo Mucho besos Image zoom IG/karlabstyle El gran día de Lucas estuvo lleno de mucho amor. 8 de 10 Applications Ver Todo Trajes especiales Image zoom IG/Jorge Bernal Jorge y Kylie no querían perderse la fiesta, pero se aseguraron de mantenerse a salvo con sus atuendos de astronautas. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Muy sonrientes Image zoom IG/karlabstyle Aunque tuvo que celebrar su cumpleaños durante la cuarentena, Lucas parece haber estado muy feliz con fue la celebración y lo más importante: en familia ¡Felicidades! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

