Ya no venderán más talco para bebés, ¿por qué? Te contamos cuál es la razón de este sorpresivo anuncio de la empresa Johnson & Johnson. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La multinacional Johnson & Johnson informó que dejarán de distribuir el talco para bebés en Estados Unidos y Canadá debido al desplome de las ventas a raíz de las demandas que ha enfrentado en los últimos años de quienes lo acusan de ser cancerígeno, según informó. De acuerdo a The New York Times, la empresa tomó la decisión comercial a pesar de seguir defendiendo su producto de las acusaciones en los tribunales de que es responsable de causar cáncer. “Se ha visto una disminución del 60 por ciento en las ventas desde el 2017 a medida que los hábitos del consumidor han cambiado”, dijo Kathleen Widmer, encargada del departamento de consumidores de la compañía en Norteamérica, quien explicó que permitirán que los vendedores minoristas agoten el inventario que hay en el mercado en Estados Unidos y Canadá. En un comunicado, la compañía responsabiliza de ese descenso a la "falta de información sobre la seguridad del producto y al aluvión constante de publicidad en litigios". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la revista Time, el polvo para bebé a base de almidón de maíz que lleva en el mercado desde 1980 se continuará distribuyendo en Estados Unidos y Canadá, mientras que el de base de talco solo será vendido en el extranjero. Image zoom Getty Images El informe agrega que la decisión empresarial se tomó el pasado marzo durante la evaluación de la cartera de productos durante la pandemia del coronavirus. La compañía resalta que el retiro del mercado del producto no significa que no lo "continuarán defendiendo enérgicamente" en los tribunales. Durante décadas, el ingrediente principal del polvo para bebés ha sido el talco, un mineral que se extrae en minas en las que también se puede encontrar asbestos, informó The New York Times.

