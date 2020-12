Close

Conmovedor video de John Travolta e hijos en la primera Navidad sin Kelly Preston El legendario actor compartió una tierna escena familiar durante estas entrañables fiestas, en la que aparece su hija Ella y su pequeño Ben en las primeras Navidades desde que falleció su esposa. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este fin de semana el legendario actor John Travolta compartió un video con el que quiso felicitar las fiestas a sus fanáticos: “¡Muchas felicidades de parte de la familia Travolta!” En el clip puede verse a su hija Ella Bleu, quien ya tiene veinte años, y al pequeño Benjamin, de diez, ambos en pijama y rodeados de cajas de regalos bajo un elegante árbol de Navidad en tonos dorados, adornado de esferas verdes. “¡Di feliz Navidad, Ella!”, pide el padre a su hija quien saluda mirando a cámara con su mano y exclama: “Merry Christmas!”. “Di feliz Navidad, Ben”, le ruega el famoso intérprete de Grease a su pequeño, quien saluda al igual que hizo su hermana. Semanas atrás, en otra importante fiesta, quizá la más familiar del año en Estados Unidos, John Travolta compartía un tierno mensaje el día de Thanksgiving agradeciendo a todos por las muestras de cariño que habían recibido en una fecha tan especial. “Solo quiero tomar un momento para agradecerles a todos y cada uno de Vds. el apoyo que me han brindado este año”, dijo con su expresión más dulce y sincera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un año en el que, si ya fue difícil de por sí a causa de la pandemia, él perdió a su bella esposa, la actriz Kelly Preston, víctima de una larga enfermedad el pasado mes de julio. Cabe recordar que también perdió a su hijo Jett cuando este solo tenía 16 años al comenzar el 2009. Todavía continúa abierta la cuenta de Kelly Preston en Instagram y resulta muy emotivo volver a contemplar su último post: “Feliz Día del Padre al mejor que conozco, te amamos…”, escribió lanzando un beso y compartiendo esta imagen, que sin duda reconforta con lindos recuerdos la memoria de esta linda familia.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Conmovedor video de John Travolta e hijos en la primera Navidad sin Kelly Preston

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.