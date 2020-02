Johanna Fadul a 4 años de la muerte de sus hijas: "Hoy el cielo está de fiesta [...] Los ángeles sí existen y ellas son mis ángeles" A cuatro años de su muerte, la actriz colombiana recordó con emotivo mensaje a sus gemelas Antonella e Isabella. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este lunes 10 de febrero fue un día de muchas emociones para Johanna Fadul, quien diera vida a la hija de La Diabla en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso. La intérprete colombiana no solo regresó a las pantallas de la cadena de habla hispana con el esperado estreno de la superserie Operación pacífico, ficción en la que interpreta a Mariana Ortega, sino que, además, se cumplieron 4 años de la muerte de sus hijas: las gemelas Antonella e Isabella, quienes fallecieron en 2016 tras un contratiempo durante el séptimo mes de embarazo. “Tengo nostalgia, pero es una nostalgia repleta de amor y de algo maravilloso, sí sonara raro pero ha sido [algo] maravilloso que ha pasado en mi vida y es que hoy mis bebecitas, mis angelitos, Anabella y Antonella, están cumpliendo 4 años de haberse ido para el cielo”, expresó a través de sus redes sociales Fadul, quien tiene cerca de 5 millones de seguidores solo en Instagram. “Hoy el cielo está de fiesta porque hace 4 años Diosito las estaba recibiendo yo sé que con los brazos abiertos y mis chiquitinas han hecho demasiado en mi vida. Los Angeles sí existen y ellas son mis ángeles”, agregó visiblemente emocionada la actriz de 34 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en un primer momento la pérdida de sus hijas sumió a Johanna en una profunda tristeza que logró superar gracias a la terapia y al apoyo de sus familiares, hoy, pasado el tiempo, la actriz ve lo sucedido como una gran bendición en su vida que la unió más a su esposo. Image zoom Johanna Fadul “Las bebés llegaron a nosotros realmente primero para unirnos o sea trajeron tantas bendiciones a nuestras vidas que solo necesitaron seis meses y medio de vida para lograr todo lo que hicieron y por eso creo que nosotros tenemos una paz interior increíble y tenemos supertranquilo nuestro corazón”, reconocía años atrás en una entrevista con un programa de televisión colombiano. Advertisement

