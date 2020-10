La hija de JLo revela qué le cantaría a su mamá en el día de su boda con Alex Rodríguez La jovencita de 12 años reveló que sería la canción que su madre la cantaba todos los días antes de dormir cuando era pequeña y que tiene especial significado para ambas. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija de Jennifer López, Emme Muñiz, reveló que en la ceremonia matrimonial que aún no tiene fecha podría tomar el micrófono para cantarle a su madre y su prometido Alex Rodríguez. Así lo comentó durante una entrevista en el programa de televisión Daily Pop de la cadena E! News, en la que la jovencita de 12 años confesó que de cantar, elegiría una canción que refleje la relación que tiene con su mamá. Fue en el momento en el que el presentador Justin Sylvester le preguntó sobre qué le quisiera cantar a su madre. "Tu mamá probablemente te pida que cantes en su boda. ¿Qué canción será la probablemente cantes allí?", dijo Sylvester. Image zoom Jennifer Lopez y Emme Jeff Kravitz/FilmMagic "Esa es una buena pregunta", comentó la hija de López con su ex Marc Anthony. "Bueno, una canción que creo que cantaría es una canción que nos conecta a ella ya mí”, dijo con una sonrisa, para agregar: “Sería You are my sunshine”. Explicó que dicho tema es especial para ambas, ya que la Diva del Bronx se la cantaba todos los días cuando era pequeña antes de ir a dormir. Sin embargo, aclaró que todavía no está completamente segura, pues ella cree que también tiene que pensar en otro tema que conecte a su madre con A-Rod. A mediados de año, López dijo durante una aparición virtual en el programa The Ellen DeGeneres que la pandemia de coronavirus había afectado sus planes de boda y que aún no estaban seguros de una fecha. Además de dejar a todos boquiabiertos con su voz angelical y luego de su memorable presentación en el Super Bowl, Muñiz ahora se encuentra en un nuevo proyecto como escritora con su primer libro, Lord Help Me, con el cual pretende enseñar el poder de la oración. “Realmente espero que los niños aprendan a orar, que compartan el libro y promuevan el poder de la oración luego de leerlo”, dijo cuando habló del libro con People.

