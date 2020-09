Jessica Carrillo ya está en casa con su bebé Matías del que compartió otra entrañable foto La co-presentadora de Al rojo vivo ya se encuentra en el calor de su hogar donde le esperaban un sinfín de regalos de sus familiares, seguidores y amigos. "Gracias por todo su cariño". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por fin en casa. Después de un parto de todo menos fácil, por fin Jessica Carrillo está en su feliz morada con su bebé Matías. La presentadora nos puso al corriente de su llegada al hogar con una preciosa foto de su príncipe. Muy agradecida por todas las muestras de cariño de conocidos y anónimos, se mostró profundamente emocionada en sus redes sociales desde donde también nos compartió los regalitos que le esperaban. "Llegando a casa y recibiendo más muestras de cariño. ¡Mil gracias!", escribió en sus historias de Instagram. Flores, cartas, detalles para el bebé, ¡no faltaba nada! La conductora necesitará unos días de adaptación pero promete mantenernos al corriente de todo. De momento ya ha estrenado nueva foto de su bebé precisamente en el perfil que el chiquitín ya tiene en IG. El mensaje que le acompaña es una carta de presentación de Matías que ha emocionado a sus seguidores (casi 4 mil). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hola, soy Matías, feliz porque ya estoy con mis papis. Gracias a mi mamita Jessica Carrillo por todo su esfuerzo por traerme al mundo, aunque los dos nos estresamos un poco y las vimos duras, al final todo salió bien. ¡Gracias a Diosito! Gracias papi por arrullarme y cargarme como lo haces, tienes unos brazos muy cómodos. ¡GRACIAS a todos ustedes por su cariño desde que estaba en la barriguita de mi mami!". Desearle una pronta recuperación a la feliz mamá y mandarle todo el cariño a esta bonita famila. ¡Muchas felicidades!

Close Share options

Close View image Jessica Carrillo ya está en casa con su bebé Matías del que compartió otra entrañable foto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.