En medio de la pandemia por coronavirus, los padres de Jessica Carrillo, Esperanza Delgadillo y Evangelino Carrillo viajaron de México a Miami, Florida para acompañar a su hija y conocer a su nieto Matías. "Mis padres en cuanto llegaron se vinieron superprotegidos en el avión", cuenta Carrillo, quien presentó a su bebé en la portada digital de esta semana. "Afortunadamente el vuelo que tomaron no viene con tanta gente. Llegaron aquí tres semanas antes de que naciera el bebé, así que tuvieron tiempo para hacer cualquier cosa. Hicieron [la cuarentena]". Image zoom jessica_carrillo/Instagram El tiempo de espera valió mucho la pena. "[Mi hija] es muy buena mamá, es muy paciente con el bebé, muy amorosa y atenta", asegura Delgadillo. "[Ella es] todo lo bonito que puede ser una mamá". Image zoom @beligoyproductions; Peinado: Maria Hernandez; Maquillaje: Esperanza Lopez; Estilista: Reading Pantaleon; Asistente de estilista: Paloma Duluc Además de ayudar a su hija y a su yerno en las tareas del hogar, Delgadillo da a Carrillo los mejores consejos para que se desenvuelva mejor como jefa de familia. "[Le digo a Jessica] que tenga mucha paciencia", confiesa la madre de nueve hijos. "Que habrá noches y días difíciles que pasan todos los niños, pero con amor, sabiduría y paciencia todo saldrá bien". Image zoom @beligoyproductions; Peinado: Maria Hernandez; Maquillaje: Esperanza Lopez; Estilista: Reading Pantaleon; Asistente de estilista: Paloma Duluc En esta nueva dinámica, la orgullosa abuela reconoce que Ángeles ha sido el ángel incondicional de su hija. "Raúl es un padre y esposo excepcional, y ha compartido la responsabilidades y cuidados del bebé con Jessica", cuenta. "Lo bañan juntos, el también le da de comer y tiene muy buenos brazos para dormirlo".

