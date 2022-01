Jessica Carrillo comparte el difícil momento que vivió con su hijo: "Les confieso que no fue fácil" La conductora reconoció haber vivido un episodio complicado con su pequeño Matías que incluso le ha arrancado alguna que otra lagrimita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tener un hijo es una bendición, pero con su llegada, además de los momentos mágicos que regala, también los hay retadores, especialmente durante esos primeros años en los que los pequeños son tan dependientes. Precisamente al respecto, una sentimental Jessica Carrillo compartía muy emocionada un complicado episodio que le tocó vivir estos días y que le arrancó alguna que otra lagrimita. Nada grave, pero sí muy emotivo y que suele generar dolor en el corazón tanto de la mamá como del hijo. A través de sus redes sociales, la co-conductora de Primer Impacto dejó saber qué situación le había dejado un poquito down estos días y a la que ya se siente mucho más adaptada. Jessica Carrillo Jessica Carrillo | Credit: IG/Jessica Carrillo Jessica Carrillo Jessica Carrillo y su hijo Matías | Credit: IG/Jessica Carrillo "Esta es la razón por la que andaba sentimental. Matías en sus primeros días de escuela. Les confieso que no fue fácil, para ninguno de los dos, ¡pero le hemos ido agarrando el gusto! ¡Y ambos vamos aprendiendo!", escribió. Después de casi un año y medio junto a él, dejarle en la escuela es siempre un momento cúspide en la vida de toda mamá. Sin embargo, a juzgar por las fotos, el chiquitín parece haberse adaptado a la perfección. ¡Su carita lo delata! Jessica Carrillo Matías, hijo de Jessica Carrillo | Credit: IG/Jessica Carrillo Matías, quien tiene su propio perfil de Instagram con 13 mil seguidores, ya está totalmente integrado en la escuela y disfrutando a tope de la experiencia. ¡Qué rápido crecen!

