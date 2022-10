Jennifer Lopez comparte un bonito recuerdo junto a su exmarido Marc Anthony La actriz y cantante usó sus redes sociales para recordar un momento muy especial en su vida junto al que fue su esposo y protagonista indiscutible de esa memoria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Está felizmente casada con Ben Affleck. Su boda fue, literalmente, de película, y con ella vio hecho realidad el sueño de unirse al que considera su gran amor. Pero antes de Ben, Jennfier Lopez estuvo con Marc Anthony, el padre de sus dos hijos, Emma y Max. Y aunque lo suyo terminó, el cariño y el respeto, personal y profesional, se mantiene intacto. Prueba de ello ha sido el recuerdo tan especial que la artista de 53 años acaba de compartir en sus redes sociales. Un momento de su vida y de su trabajo en el que el puertorriqueño fue parte fundamental. Con nostalgia y orgullo, JLo quiso dedicarle estas palabras a esa etapa. Jennifer Lopez y Marc Anthony Jennifer Lopez y Marc Anthony | Credit: (Photo by Ethan Miller/Getty Images) Un periodo en el que, además de disfrutar de su amor, también compartieron de su otra gran pasión: el cine. Fue precisamente frente a la pantalla grande que unieron sus talentos para protagonizar una de las películas más significativas de su carrera. El cantante, sobre la vida del Héctor Lavoe, fue uno de sus mayores éxitos, al que Jen hizo una mención muy emotiva en sus redes. "¡Esta fue la primera película que produje con Nuyorican Productions! Estoy sumamente orgullosa de ella. Ha pasado mucho tiempo... Gran historia. Grandes actores. Grandes actuaciones", escribió junto a este popurrí de imágenes hecho por sus fans a los que agradeció enormemente el detalle. La cinta se estrenó en 2007 bajo una enorme expectación por ser protagonizada por el matrimonio. Las críticas recibidas tuvieron un poco de todo, pero, para muchos, lo innegable fue la química entre Marc y JLo en sus respectivos personajes de Héctor y su esposa Puchi.

