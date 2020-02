Jennifer Lopez sorprende a sus hijos Max y Emme con una espectacular fiesta de cumpleaños La cantante tiró la casa por la ventana para celebrar los 12 añitos de sus retoños que vivieron un día de ensueño gracias a la sorpresa que les dio mami. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Parece que fue ayer cuando Jennifer Lopez anunciaba la llegada de sus dos hijos al mundo. De eso hace ya 12 años y Max y Emme están hechos unos adolescentes felices y rodeados de amor. Con motivo de su cumpleaños su orgullosa mamá les organizó una fiesta junto a familiares y amigos en la que se lo pasaron en grande. La artista mostró en un video cómo fue la preciosa sorpresa a sus pequeños. Además de adornar la casa con globos con sus nombres y carteles de ‘Feliz cumpleaños’ también hubo comida, regalos y divertidos juegos con los invitados. A través de las redes pudimos adentrarnos en esta maravillosa fiesta que seguro jamás olvidarán. Especialmente divertido fue ver que una parte de la casa contaba con varias tiendas de campaña donde poder refugiarse como si fuera a celebrarse una fiesta de pijamas o algo parecido. Las imágenes demuestran que la celebración fue de lo más familiar, nada que ver con la extravagancia y lujos innecesarios de las fiestas cumpleañeras de las Kardashian. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alex Rodríguez estuvo acompañando a los hijos de su amada en este día tan especial e incluso les dedicó unas preciosas palabras en su perfil de Instagram junto a una serie de fotos entrañables que demuestran la estrecha unión que tiene con los pequeños. “¡Felicidades Max y Emme! Estoy tan orgulloso de ustedes y me siento tan afortunado de ser parte de sus vidas. ¡Les quiero!”, escribió emocionado. Un escrito al que su prometida contestó con varios corazones. La pareja ha sabido encontrar el equilibrio con los hijos de ambos y han formado su propia familia. ¡Felicidades a los pequeños de la casa! Advertisement

