¿Qué opina Jennifer López de Marc Anthony y Nadia Ferreira? La Diva del Bronx y su exmarido han vuelto a contraer nupcias y él espera un hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López se encuentra en un momento inmejorable de su vida personal pues dentro de pocos meses celebrará su primer aniversario de matrimonio con el amor de su vida: Ben Affleck. Lo mismo ocurre con Marc Anthony, exmarido de la cantante, quien en enero pasado le dio el sí a la paraguaya Nadia Ferreira y de quien espera un hijo. Lejos de una reunión que la expareja tuvo después de que JLO terminara con Alex Rodríguez, pocas veces se les ha visto juntos en fechas recientes. Pero relación entre ambos sí que la hay y según personas del círculo de JLO ella está sumamente contenta por el salsero y la nueva vida que se ha labrado al lado de la reina de belleza. Y ese sentimiento de dicha hacia su ex también sería compartido por Marc. Es una relación [de padres] "saludable" asegura un persona del círculo de la expareja quien detalló cómo llevan las responsabilidades en la crianza de sus mellizos Emme y Max Muñíz. "[JLO] siempre ha querido lo que sea mejor para él". "Ella está muy contenta por Marc y por [su nueva mujer] Nadia [Ferreira]", prosiguió dicha persona al hablar con ET Online, "Y él siente lo mismo por Jen y Ben." jlo marc anthony nadia ferreira Credit: Getty Images (x2) Un video compartido por JLO en febrero pasado para celebrar los 15 años de vida de sus mellizos Emme y Max Muñíz, fruto de su matrimonio con el salsero Marc Anthony quien aparece en una sola y furtiva imagen del video: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con dicha fuente tanto JLO y Ben, como Marc y Nadia "están tratando de hacer lo mejor que pueden para reiterarles [a sus hijos] lo importante que es apreciar [las cosas]", prosiguió dicha persona para detallar los valores que el cuarteto intenta inculcarle a su pequeña tropa, que también incluye de a los mencionados Max y Emme, a los tres hijos de Ben con Jennifer Garner: Violet, de 17 años, Seraphina, de 14, y Samuel, de 11. "Se quieren asegurar de que se les cuide a todos y que se sientan amados y apoyados", puntualizó dicha persona. En noviembre pasado, al conceder una entrevista, la Diva del Bronx reveló cómo sus hijos y los de Ben Affleck comparten tiempo con Marc Anthony y Jennifer Garner. "Lo que quiero cultivar con nuestra familia es que sus hijos tienen una nueva aliada en mí, y mis hijos tienen un nuevo aliado en él". Ahora tienen una cuarta aliada: Nadia Ferreira.

